Jedan od svetskih ekonomista Fred Harison rekao je da će 2026. sa obzirom na povećanje broja ratova koji se dešavaju u svetu doći do najveće ekonomske krize ikada. Istakao je da ćemo svi ući u "minimum" i to 2026. godine:

- Idealno bi bilo da se ovaj četvorogodišnji ciklus odigra. Ako se odigra kao u prošlosti, u oktobru 2026. godine imaćemo pad. Ali, naravno, nekada se desi ranije a ponekad kasnije. Ponekad ti ciklusi traju 5,7 ili 2 godine - rekao je on.

Gosti koji su govorili na ovu temu na Kurir televiziji, bili su: Ervin Pašanović- ekonomista i stručnjak za nekretnine, Mahmut Bušatlija- savetnik za investicije i razvoj i Nebojša Glišić- arhitekta:

Ervin Pašanović Foto: Kurir Televizija

- Postoje ljudi koji prave neke analize, ali ni jedna kriza ne može da bude najavljena. Uvek imamo znakove koje pokazuju, ali ako imamo neočekivani događaj to je kriza. Kriza je nešto neočekivano i nešto loše. Uvek kriza može da se desi, sledeće nedelje, za mesec dana. Svet je u takvom stanju: mi ne znamo ko kontroliše tokove novca, nuklearno naoružanje. Mi možemo da se ponašamo odgovorno prema sami sebima - kaže Pašanović i dodaje:

- Ako dignemo paniku, ona sama po sebi prouzrokuje kizu, to je stvar osnovne definicije ekonomije: da se bazire na psihološkim očekivanjima. To znači da ako mi verujemo da će dinar da pada, dinar će pasti. Mi imamo primer iz prakse - najveću svetsku zabeležnu inflaciju 1993. godine. Preko noći se to zaustavilo. Kriza može biti prouzrokovana i geopolitičkim i ekonomskim faktorima. Za krizu se ne može pripremiti: ti možeš da kupiš džak brašna ali će se ucvrljiti. Mi kao obični građani na to nemamo uticaj.

Nebojša Glišić Foto: Kurir Televizija

Glišić kaže da niko za krizu ne zna osim onih što kreiraju, a ti koji kreiraju umeju da dobro kontrolišu situaciju iz malih centara moći:

- Danas imamo kupoholičarstvo, ljudi su naseli na sve trikove marketinga, kupuju i što im treba i što im ne treba. Na sličan način su i kontrolisane krize, odnosno upumpavanje para u određen fondove. Ljudi su mislili da će se obogatiti ulaganjem u kompjuterske firme. Prekid filma je kontrolisan, to su igre u kojima su previše ozbiljne cifre - kaže Glišić i dodaje:

- Suština ovog sveta je što ljudi veruju da će uložiti u nešto i od toga živeti ceo život. Na toj pohlepi živi cela zapadna civilizacija i to je ljudksa priroda. Krize su osmišljene, isplanirane do najsitnijih detalja i vrlo dobro znaju kako da kontrolišu svet. Ko misli da se dešava slučajno, živi u ozbiljnoj zabludi.

Ivica siromaštva

Bušatlija je dodao da postoji mnogo ljudi koji su u Srbiji na ivici siromaštva:

- Vi imate ljude koji žive u stanu i mogu da koriste struju i grejanje onoliko koliko mogu da plate. Mi smo zemlja koja u poslednjih 15 godina ima rast GDP-a a pad kupovne moći. To je već kriza. Poslednjih godinu dana naša kupovna moć je pala ispod 40 posto evropske kupovne moći. Ujedinjene nacije su 1968. obavezali svetsku banku da svake dve godine prave kupovnu moć, počeli su od četrdesetak zemalja - kaže Bušatlija i dodaje:

Mahmut Bušatlija Foto: Kurir Televizija

- Kupovna moć kod nas je problematična. Vi imate dve korpe kupovne moći: jednu korpu koja bi trebala da obuhvata sve. Međutim, skoro 30% stanovnika su u siromaštvu i oni imaju korpu koja je manja od prosečne. Šta znači minimalna korpa? Za život vam treba ta korpa. Vi ne možete očekivati da neko uštedi. Čak i ljudi koji su malo iznad ili oko prosečnih prihoda, oni ne mogu isto da uštede. Svaki četvri stanovnik je na ivici siromaštva.

Pašanović kaže da štednja u krizi ne postoji i da ljudi sada ne trebaju da štede:

- Novac u krizi ne vredi, kada je kriza nema pojasa za spasavanje. Mi smo jako bogati jer svako ima svoju nekretninu. Spremanje na krizu znači panika zatvaranja: prestaje se sa kupovinom i to dovodi do krize. Mi sami proizvodimo krizu.

