MOL i Slovnaft su se obratili Generalnom direktoratu za konkurenciju Evropske komisije (EK), izražavajući zabrinutost da Janafove prakse dodatno pogoršavaju zabrinutost u vezi sa sigurnošću snabdevanja u vezi sa hrvatskim delom Adrianskog naftovoda.

U pismu upućenom EK, kompanije navode da je Janaf obavestio MOL i Slovnaft da će prihvatiti samo sirovu naftu koja je već kupljena i zakazana za isporuku ako se MOL i Slovnaft slože da kupe dodatne količine i ubrizgaju ih u JANAF-ov sistem kao "istiskujuću naftu“.

Zahtev operatera Janafa iznenadio je MOL, jer to ranije nije bio problem u njegovoj saradnji sa Janafom i nije pomenuto u ugovoru. Štaviše, to bi moglo biti suprotno uslovima ugovora koji su kompanije potpisale.

Nedavno Janaf nije bio u mogućnosti da isporuči najnoviju naručenu količinu na vreme, a takođe je naznačio da će se slični uslovi primenjivati i na buduće isporuke. Ove prakse imaju neposredne i ozbiljne posledice, jer Janaf iskorišćava svoju infrastrukturnu poziciju da nametne jednostrane izmene ugovora kojim se reguliše pristup transportu sirove nafte koja nije ruska.

Ovo potkopava sposobnost MOL-a i Slovnafta da obezbede količine sirove nafte koja nije ruska potrebne za ispunjavanje regulatornih obaveza i za osiguranje kontinuiranog i bezbednog rada svoje slovačke rafinerije, koja igra ključnu ulogu u snabdevanju gorivom nekoliko država članica EU.

Pored dobro poznatih problema sa kapacitetom i cenama Adrija cevovoda, ovaj nedavni razvoj događaja ponovo baca senku neizvesnosti i postavlja pitanja o pouzdanosti južnog cevovodnog sistema. Ovo je od velikog značaja za izvodljivost postepenog ukidanja ruske nafte koje je predložila Evropska unija.

Slovnaft i MOL su pozvali Komisiju da pažljivo prati situaciju. Međutim, veruju da se poslovni odnos sa Janafom može vratiti na put profesionalne saradnje, transparentnosti i fer tržišnih uslova.