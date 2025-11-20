Slušaj vest

Kako se Bitcoinova ponuda približava svom maksimumu, PepeNode (PEPENODE) uvodi novi način da se rudarenje vrati masama. Gotovo sav BTC je već u cirkulaciji, iako poslednja kriptovaluta neće biti izdata pre 2140. godine, što pokreće pitanje da li je tradicionalno rudarenje i dalje isplativo.

PepeNode uvodi prvu kripto igru virtuelnog rudarenja koja ne zahteva hardver niti visoke troškove električne energije. Takođe ne zahteva tradicionalne zaključavanja tokena koja su uobičajena u stakingu - poput onih kod Ethereuma, gde korisnici moraju da zaključaju svoj ETH duži vremenski period ili da čekaju vreme deblokade da bi ponovo pristupili svojim tokenima. Ali da bude jasno - PepeNode ne pokušava da zameni Bitcoin rudarenje. Umesto toga, nudi malim korisnicima način da se ponovo uključe u rudarenje u trenutku kada je igra postala restriktivna. Danas rudarenjem dominiraju institucije sa ogromnim kapitalom koje mogu da priušte industrijski hardver i gigantsku energetsku infrastrukturu.

Učešće malih korisnika oduvek je bilo temelj kripta - i PepeNode želi da to vrati u oblast rudarenja. A trenutno, mali investitori mogu da se pridruže tekućoj pretprodaji i obezbede PEPENODE tokene po ceni od 0,0011546 dolara - ali samo narednih 30 sati, nakon čega će cena porasti u sledećoj rundi. Sa Bitcoinom koji je skoro potpuno iskopan i centralizovan - počinje sledeća evolucija Do srede, ukupno iskopan Bitcoin iznosi oko 19,95 miliona BTC. Sa fiksnom ponudom od 21 milion BTC, ostalo je samo oko 1,05 miliona BTC da bude izdato, što znači da je oko 95% ukupne Bitcoin ponude već u cirkulaciji. Sa samo 5% Bitcoina preostalog za rudarenje tokom narednih 115 godina, dugoročna profitabilnost rudarenja postaje sve veći problem. Da bi rudarenje ostalo održivo, cena Bitcoina mora da nastavi da raste; u suprotnom, rudari se suočavaju sa manjim profitnim marginama, rastućom težinom rudarenja i sve većim operativnim troškovima.

Međutim, profitabilnost nije jedini problem - centralizacija je takođe zabrinjavajuća. Najnoviji podaci pokazuju da javni Bitcoin rudari sada kontrolišu 38,17% globalne hash snage, iako je u analizirane podatke uključeno samo 29 kompanija - a to čak ne obuhvata velike privatne rudare. U stvarnosti, javne i privatne korporacije zajedno dominiraju mrežom. Nedavni događaji pokazuju koliko je centralizovana infrastruktura krhka. Cloudflare prekid rada u utorak otkrio je da skoro 20% interneta - uključujući platforme poput X i ChatGPT - zavisi od jednog provajdera. To je izazvalo šale širom kripta kako čak i projekti koji tvrde da su „najdecentralizovanija i neiskvariva aplikacija na svetu“ mogu biti oboreni jednim centralizovanim čvorom. Naravno, centralizacija je suprotna samoj ideji zbog koje je Bitcoin stvoren, ali boriti se protiv nje kao pojedinac danas je gotovo nemoguće. Ako ne posedujete rezerve poput Marathon Digital-a, koji drži 52.850 BTC (vrednih oko 4,8 milijardi dolara), nemate finansijsku snagu da preživite duže padove ili konstantno povećavate hash snagu. Drugim rečima, za malog korisnika koji se nada da će „probati sreću“ u rudarenju, barijera je praktično nepomična. Bilo bi potrebno industrijski ASIC hardver, desetine hiljada dolara početnih ulaganja i cena struje od oko 3-4 centa po kWh samo da biste bili na nuli - a čak i tada, šanse da samostalno iskopate blok su gotovo nula.

Tu nastupa PepeNode. Umesto da postavlja uslove koje obični ljudi ne mogu da ispune, PepeNode daje svakodnevnim korisnicima način da izgrade sopstveni virtuelni rudarski sistem sa laptopa kod kuće - i da zaista zarađuju kriptovalutu tokom tog procesa. Prvi rudarski model u kojem mali korisnici zaista mogu da pobede: PepeNode PepeNode pretvara sve što je van domašaja malih rudara u nešto u šta zaista mogu da se udube. Umesto kapitalno intenzivne trke u naoružanju, PepeNode stvara sistem koji može biti finansijski isplativ i istinski zabavan - zahvaljujući gamifikovanom rudarenju koje čini celo iskustvo zanimljivim. Svaki igrač počinje sa istom praznom osnovom: praznom virtuelnom server sobom. Odatle počinje izgradnja rudarske postavke dodavanjem čvorova, od kojih svaki ima jedinstvene karakteristike, uz mogućnost širenja server sobe kako operacije rastu. Pravi izazov - i zabava - dolazi iz strategije i slučajnosti. Pošto je svaki čvor jedinstven, igrači mogu imati sreće i dobiti visokoperformansni čvor. Ali optimalni rezultati dolaze tek kombinovanjem čvorova na pravi način.

Čak i sa dobrim čvorovima, igračima možda treba da prošire raspored server sobe ili da prodaju određene čvorove kako bi kupili bolje i usavršili svoju postavku. Ovi elementi igranja razlikuju PepeNode od tradicionalnog rudarenja, gde je cilj stalno nagomilavanje hardvera i povećavanje kapaciteta. Umesto toga, element slučajnosti tera igrače da razmišljaju - a kada to urade, mogu izgraditi mašinu koja generiše PEPENODE tokene i zarađuje neke od najvrednijih meme kriptovaluta, poput Pepe (PEPE) i Fartcoin (FARTCOIN). Druge velike meme kriptovalute, poput Dogecoin (DOGE) ili Shiba Inu (SHIB), takođe bi mogle postati deo nagradnog fonda kako se igra razvija. Trenutno, PepeNode nudi iskustvo iza kojeg mali korisnici, umorni što su isključeni iz Bitcoin rudarenja, mogu potpuno stati.

PEPENODE token PepeNode pretprodaja investitorima daje priliku ne samo da akumuliraju tokene potrebne za izgradnju svoje virtuelne rudarske postavke, već i da obezbede token koji ima potencijal da postane vrhunska meme kriptovaluta. S obzirom na to da PEPENODE nosi kultni Pepe the Frog maskotu, predstavlja sledeću iteraciju najprepoznatljivijeg kripto memea. Ali za razliku od većine meme kriptovaluta, ovaj token dolazi sa stvarnom korisnošću unutar ekosistema. Pošto se PEPENODE koristi kao jedini token za igranje, bilo ko ko želi lakši način da zaradi vodeće meme kriptovalute prirodno je motivisan da ga kupi - čime nastaje organska potražnja zasnovana na stvarnoj upotrebi, a ne samo na hajpu. PEPENODE takođe ima snažnu tokenomiku. Oko 70% svih tokena potrošenih na nadogradnje i kupovinu čvorova se trajno spaljuje, smanjujući ponudu kako igra raste.

Pored toga, PEPENODE se već može stakovati, i zapravo je više od 1,3 milijarde tokena trenutno zaključano - što znači da je oko 71% kupaca u pretprodaji već stake-ovalo svoje tokene. To predstavlja veliko smanjenje cirkulišuće ponude čak pre lansiranja igre. PEPENODE će takođe pokretati governance, dajući vlasnicima pravo glasa u budućem razvoju igre - što je još jedan motiv da token zadrže, čime se dodatno zateže ponuda. Kako se pridružiti PepeNode pretprodaji Da bi kupili PEPENODE, korisnici treba da odu na zvanični PepeNode sajt i kupe tokene koristeći ETH, BNB, USDT (ERC-20 ili BEP-20), ili čak kreditne i debitne kartice. PepeNode preporučuje Best Wallet, koji mnogi kripto influenseri i mediji smatraju najboljim kripto i Bitcoin novčanikom danas. PepeNode je već listiran u Best Wallet-ovom alatu „Upcoming Tokens“, što korisnicima omogućava da kupe, prate i preuzmu tokene direktno u aplikaciji.