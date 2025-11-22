Slušaj vest

Svi koji imaju novca, a odavno traže novu, lepo i luksuzno opremljenu kuću u prirodi možda bi mogli da razmisle o oglasu koji je objavljen na Fejsbuk stanici "Jeftine nekretnine Srbija" u kome se na prodaju nudu kuća od 175 metara kvadratnih po ceni od 150.000 evra.

Ova moderna i luksuzno opremljena nekretnina nalazi se u Kusiljanskom naselju u Vršcu na parceli ukupne površine 500 metara kvadratnih.

- Na prodaju moderna, svetla i prostrana kuća površine 175m2, sagrađena na parceli ukupne površine 500m2. Kuća ima dnevni boravak sa kuhinjom I trpezarijom, dve spavaće sobe, dva kupatila, garažu i veliko dvorište sa lepim prirodnim okruženjem i pogledom na Vršački breg - piše u objavi Darka Đorđevića na Fejsbuku.

1/7 Vidi galeriju Moderna i luksuzno opremljena kuća u Vršcu od 175m2 nudi se na prodaju za 150.000 evra Foto: FB/Jeftine nekretnine Srbija

Iako se u oglasu ne navodi da li je kuća uknjižena, legalizovana i ko je njen vlasnik, ističe se da je njenoj izgradnji i opremanju poklonjena velika pažnja.

- Velika pažnja uložena je uređenje modernog, a veoma funkcionalnog prostora sa maksimalnim osvrtom na kvalitet i materijal kojim je građena - naglašava Đorđević.

Uz sve pomenuto, možda će nekim kupcima biti presudan pogled na Vraščki breg, bogat raznovrsnom florom i faunom.

Vršački breg, odnosno Vršačke planine omiljeno su izletište ljubiteljima prirode, koji skoro svaki Prvomajski uranak provode baš tu. Na Vršačkim planinama živi preko 100 vrste ptica među kojima su orao kliktavac, orao zmijar, uralska sova, sova osičar, planinski šareni detlić, gorska pliska… U starim listopadnim šumama borave vukovi, divlje svinje, srne, divlje mačke, kune i jazavci.