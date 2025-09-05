Slušaj vest

U prelepoj Toskani, u blizini Areca, na tržište je stigla jedinstvena nekretnina - Villa Bellissima, autentična seoska kuća iz 17. veka koja je u potpunosti renovirana, a sada dostupna po početnoj ceni od 150.000 evra.

Vila se prostire na 320 kvadrata, sa zemljištem od 25.000 kvadrata, a nudi šest spavaćih soba i osam kupatila. Istovremeno odiše istorijskim šarmom, sa originalnim kamenim zidovima i drvenim gredama, ali i pruža udobnost modernog luksuza.

Kako vlasnici navode, raspored prostora uključuje prostrani dnevni boravak, panoramsku terasu, kuhinju sa izlazom na roštilj zonu, apartmane sa zasebnim ulazima i direktnim izlazom u vrt.

Foto: Facebook/Footprint Diaries

Na prostranom imanju nalazi se i luksuzni wellness centar sa džakuzijem, hamamom, hromoterapijom, grejanim bazenom i solarnim platoom sa pogledom na toskanske pejzaže.

Iako smeštena u mirnom okruženju između doline Kasentino i Kjanti regije, vila je odlično povezana sa popularnim mestima. Firenca je udaljena 83 kilometra, Siena 88, dok se aerodromi nalaze na udaljenosti od sat do dva vožnje.

Ova vila je pravi dragulj italijanske tradicije i elegancije, idealna za privatno utočište ili kao investicija u luksuzni turistički smeštaj, a u galeriji u nastku teksta pogledajte kako izgleda.

Pogledajte kako izgleda vila u Toskani vredna 150.000 evra Foto: Facebook/Footprint Diaries