Vlasnik dnevnog lista Dejli mejl, kompanija DMGT saopštila je danas da je dogovorila kupovinu rivalskog lista Telegraf za 500 miliona funti ili 650 miliona dolara.
Vlasnik dnevnog lista kupio rivalsku kuću za 500 miliona funti: Stvara se desno orijentisana medijska imperija u Velikoj Britaniji
Time bi se stvorila jedna od najmoćnijih desno orijentisanih medijskih grupacija u Velikoj Britaniji, javio je Rojters.
Dogovor je postignut nedelju dana nakon što je američka investiciona firma RedBird Capital Partners povukla svoju ponudu za kupovinu Telegrafa, jednog od najtiražnijih britanskih listova.
Izvor blizak RedBird je za Rojters rekao da su odustali od kupovine zbog stalnog protivljenje viših urednika Telegrafa.
Oni koji su upoznati s pregovorima rekli su da je transakcija vredna oko 500 miliona funti, a Fajnenšel tajms je naveo da je cena postavljena tako da pokrije novac konzorcijum koji je predvodio RedBird.
