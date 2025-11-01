Slušaj vest

Prema saopštenju policije, žena je na oglasniku pronašla navodnu zlatnu kovanicu i za nju platila 3.300 evra, dogovorivši dostavu na kućnu adresu.

Pošiljka je stigla u mesto Birgland dok žene nije bilo kod kuće, pa je njen otac preuzeo paket i platio dogovoreni iznos, ne proverivši sadržaj.

Šok je usledio kasnije tog dana kada je žena otvorila paket i umesto obećane kovanice unutra zatekla samo stari krastavac.

Policija upozorava da će biti teško pronaći počinioca, jer je koristio lažni identitet. Takođe, savetuju kupce da budu oprezni prilikom internetske kupovine i da, kad god je moguće, provere verodostojnost prodavca pre nego što izvrše plaćanje.

BiznisKurir/Fenix-magazin

