No, ako je koverta u boji, poštarina može biti i veća te biste umesto 85 centi mogli platiti jedan evro. Boja koverte i njegova boja igraju važnu ulogu u izračunavanju cene i stoga mogu koštati više. U principu, koverte u boji mogu se poslati kao standardno pismo za 85 centi. Međutim, pošiljaoci moraju osigurati da adresa primaoca bude napisana crnim slovima na beloj ili svetloj pozadini.

Na svojoj zvaničnoj stranici Dojče Post opravdava različite cene dodatnim naporom koji stvara: pisma čija adresa primaoca nije napisana na beloj pozadini ne mogu da se čitaju mašinom i stoga moraju da se sortiraju ručno. To dovodi do dodatnih kašnjenja u isporuci.

Što se tiče cene u Hrvatskoj, nije navedeno da je pošta sa kovertama u boji skuplja. Prema cenovniku Hrvatske pošte, slanje pisma može vas koštati od 0,65 do 2,60 evra, ovisno o težini. Slanje prioritetnog pisma košta od jednog evra do 3,40 evra, takođe u zavisnosti od težine. Razglednice koštaju 0,65 evra, a preporučena pošta od 2,25 evra do 4,20 evra.