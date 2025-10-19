UGAŠENO 1.400 LAŽNIH INVESTICIONIH SAJTOVA! Vrebali naivne klijente, ljudi masovno nasedali na njihove priče
Lažni trgovački sajtovi korišćeni su za obmanjivanje klijenata, saopštile su nemačke vlasti.
Ulagali velike sume novca
Operacija je bila usmerena protiv „sajber-trgovačkih prevara“ navodi se u zajedničkom saopštenju Centra za sajber kriminal pokrajine Baden-Virtemberg i kriminalističke policije, u saradnji sa nemačkom Agencijom za nadzor finansijskog tržišta (BaFin).
Prevare preko nezakonitih sajtova su poslednjih godina postale masovne, a broj slučajeva stalno raste, prenosi agencija dpa.
Na nekim sajtovima lakoverne klijente namamljuju da ulože velike sume u nadi da će pronaći unosnu investicionu priliku.
U okviru „Operacije Herkul“ ugašeno je 1.406 aktivnih ilegalnih domena u saradnji sa evropskom policijskom agencijom Europol i bugarskom policijom.
– Domeni koji su sada blokirani bili su namenjeni obmanjivanju potrošača i privlačenju da navodno investiraju u manipulisane trgovačke platforme – navodi se u saopštenju.
„Kol centri“ regrutuju žrtve
Nepoznati počinioci deluju međunarodno, ali „namerno ciljaju nemačko tržište i ljude koji žive i borave u Nemačkoj“.
Prevaranti otvaraju lažne trgovačke platforme bez dozvole BaFin-a i koriste „kol-centre“ kako bi žrtve podstakli da ulažu novac u šemu.
– Zbog profesionalnog pristupa počinilaca i korišćenja lažnih trgovačkih platformi, mnoge žrtve mesecima ne shvataju da su prevarene i motivisane su da nastave sa uplatom – navodi se u saopštenju.
Prevarantski domeni su sada preusmereni na stranicu koja upozorava na kriminal.
Od kada su vlasti preusmerile sajtove zabeležile su oko 866.000 poseta, što pokazuje razmere problema.
U sličnoj akciji u junu, vlasti su blokirale oko 800 ilegalnih domena. Od tada je oko 5,6 miliona korisnika pokušalo da pristupi tim sajtovima više od 20 miliona puta.
BiznisKurir/eKapija