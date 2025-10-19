Slušaj vest

Lažni trgovački sajtovi korišćeni su za obmanjivanje klijenata, saopštile su nemačke vlasti.

Ulagali velike sume novca

Operacija je bila usmerena protiv „sajber-trgovačkih prevara“ navodi se u zajedničkom saopštenju Centra za sajber kriminal pokrajine Baden-Virtemberg i kriminalističke policije, u saradnji sa nemačkom Agencijom za nadzor finansijskog tržišta (BaFin).

Prevare preko nezakonitih sajtova su poslednjih godina postale masovne, a broj slučajeva stalno raste, prenosi agencija dpa.

Na nekim sajtovima lakoverne klijente namamljuju da ulože velike sume u nadi da će pronaći unosnu investicionu priliku.

U okviru „Operacije Herkul“ ugašeno je 1.406 aktivnih ilegalnih domena u saradnji sa evropskom policijskom agencijom Europol i bugarskom policijom.

– Domeni koji su sada blokirani bili su namenjeni obmanjivanju potrošača i privlačenju da navodno investiraju u manipulisane trgovačke platforme – navodi se u saopštenju.

„Kol centri“ regrutuju žrtve

Nepoznati počinioci deluju međunarodno, ali „namerno ciljaju nemačko tržište i ljude koji žive i borave u Nemačkoj“.

Prevaranti otvaraju lažne trgovačke platforme bez dozvole BaFin-a i koriste „kol-centre“ kako bi žrtve podstakli da ulažu novac u šemu.

– Zbog profesionalnog pristupa počinilaca i korišćenja lažnih trgovačkih platformi, mnoge žrtve mesecima ne shvataju da su prevarene i motivisane su da nastave sa uplatom – navodi se u saopštenju.

Prevarantski domeni su sada preusmereni na stranicu koja upozorava na kriminal.

Od kada su vlasti preusmerile sajtove zabeležile su oko 866.000 poseta, što pokazuje razmere problema.

U sličnoj akciji u junu, vlasti su blokirale oko 800 ilegalnih domena. Od tada je oko 5,6 miliona korisnika pokušalo da pristupi tim sajtovima više od 20 miliona puta.