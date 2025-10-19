Slušaj vest

Lažni trgovački sajtovi korišćeni su za obmanjivanje klijenata, saopštile su nemačke vlasti.

Ulagali velike sume novca

Operacija je bila usmerena protiv „sajber-trgovačkih prevara“ navodi se u zajedničkom saopštenju Centra za sajber kriminal pokrajine Baden-Virtemberg i kriminalističke policije, u saradnji sa nemačkom Agencijom za nadzor finansijskog tržišta (BaFin).

Prevare preko nezakonitih sajtova su poslednjih godina postale masovne, a broj slučajeva stalno raste, prenosi agencija dpa.

Na nekim sajtovima lakoverne klijente namamljuju da ulože velike sume u nadi da će pronaći unosnu investicionu priliku.

U okviru „Operacije Herkul“ ugašeno je 1.406 aktivnih ilegalnih domena u saradnji sa evropskom policijskom agencijom Europol i bugarskom policijom.

– Domeni koji su sada blokirani bili su namenjeni obmanjivanju potrošača i privlačenju da navodno investiraju u manipulisane trgovačke platforme – navodi se u saopštenju.

„Kol centri“ regrutuju žrtve

Nepoznati počinioci deluju međunarodno, ali „namerno ciljaju nemačko tržište i ljude koji žive i borave u Nemačkoj“.

Prevaranti otvaraju lažne trgovačke platforme bez dozvole BaFin-a i koriste „kol-centre“ kako bi žrtve podstakli da ulažu novac u šemu.

– Zbog profesionalnog pristupa počinilaca i korišćenja lažnih trgovačkih platformi, mnoge žrtve mesecima ne shvataju da su prevarene i motivisane su da nastave sa uplatom – navodi se u saopštenju.

Prevarantski domeni su sada preusmereni na stranicu koja upozorava na kriminal.

Od kada su vlasti preusmerile sajtove zabeležile su oko 866.000 poseta, što pokazuje razmere problema.

U sličnoj akciji u junu, vlasti su blokirale oko 800 ilegalnih domena. Od tada je oko 5,6 miliona korisnika pokušalo da pristupi tim sajtovima više od 20 miliona puta.

BiznisKurir/eKapija

Ne propustiteInfoBizBEOGRAĐANKI PRAZNILI RAČUN DOK JE BILA NA SVADBI Stizala joj poruka za porukom, novac samo odlazio! Razotkrivena MASNA PREVARA, obratite pažnju na ovih 8 STVARI
shutterstock_2225271593.jpg
NovčanikDRAGICI UZELI 360.000 DINARA ZA NADDUŠEK: "Trgovci" razrađenom šemom pljačkaju penzionere! Vodite računa
Dragica Savić penzionerka
NovčanikZBOG OGLASA OSTAO BEZ GOTOVO 200.000 RSD! Devojka ga prevarila dok je trepnuo, evo na koju foru je naseo
Novčanice od 50 evra u novčaniku
PenzionerSERVISER PENZIONERKI UZEO 64.000 RSD! Nove delove zamenio starim - Ostala bez para i gotovo novog bojlera
shutterstock-2138484805.jpg