Muškarac je u petak, 19. septembra, prijavio policiji da je stupio u kontakt sa nepoznatom ženom koja je u oglasu tražila muškarca za ljubavnu vezu, a na kraju je ostao bez 1.700 evra (199,164.9 dinara), saopštila je PU krapinsko-zagorska.

Nakon što je uspostavio kontakt putem broja mobilnog telefona iz oglasa, 58-godišnjak je više puta slao novac preko bonova. Prevarantkinja ga je uverila da joj je novac potreban kako bi došla da živi sa njim. Pošto do susreta nikada nije došlo, shvatio je da je prevaren i prijavio slučaj policiji.

Kako funkcionišu romantične prevare?

Romantične prevare spadaju među najčešće oblike finansijskih onlajn prevara. Počinioci se pretvaraju da žele ljubavnu vezu, a žrtve pronalaze na sajtovima za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem mejla. Cilj im je isključivo sticanje protivpravne imovinske koristi,

Tokom komunikacije, prevaranti pokazuju snažna osećanja prema žrtvi kako bi zadobili poverenje. Kada u tome uspeju, počinju da traže novac, poklone ili podatke o bankovnim karticama. U nekim slučajevima zahtevaju i slanje ličnih fotografija ili video-snimaka, čime se otvara prostor za dalju ucenu.