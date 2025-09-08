Slušaj vest

U centru priče našla se 34-godišnja majka iz Njukasla, koja je i sama obolela od raka kože, uprkos tome što je godinama gotovo opsesivno koristila kremu.

Australijanka Rejč odrasla je u zemlji u kojoj se strah od sunca usadio još od školskih dana kroz pravilo "no hat, no play" i neprestane kampanje o opasnostima UV zračenja. U njenoj kući kreme za sunčanje bile su na svakom ulazu, a šešir je bio obvezan rekvizit.

Uprkos tome, prošle godine lekari su joj otkrili bazocelularni karcinom na nosu. Tumor je morao da bude hirurški uklonjen, a ispod oka ostao joj je vidljiv ožiljak. "Bila sam zbunjena i pomalo ljuta jer sam pomislila: 'Zezate li me? Mislila sam da sam radila sve kako treba, a ipak mi se to dogodilo'", rekla je za BBC, prenosi tportal.

Kreme nisu štitile kako tvrde

Šok se pretvorio u bes kada je saznala da krema koju je godinama koristila – Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ – prema nezavisnim testovima zapravo pruža zaštitu na razini tek SPF 4.

Nezavisna potrošačka organizacija Choice u junu je testirala 20 najprodavanijih krema na australijskom tržištu. Rezultati su bili porazni: čak 16 proizvoda nije zadovoljilo deklarisanu zaštitu.

Najveće iznenađenje bio je upravo Ultra Violette, koji je nakon dodatnih testiranja povučen s tržišta. Među prozvanima našli su se i brendovi poput Neutrogene, Banana Boata, Bondi Sandsa i Cancer Councila, ali svi su odbacili rezultate i pozvali se na vlastita testiranja.

Foto: Shutterstock

Nacionalni skandal i regulatorne istrage

Objava rezultata izazvala je talas nezadovoljstva potrošača, ali i brzu reakciju australijske Agencije za terapijska dobra (TGA), koja je najavila istragu i moguće regulatorne mere. U međuvremenu, nekoliko kompanija obustavilo je prodaju svojih krema.

Ultra Violette u početku je branio svoj proizvod tvrdeći da je "bezbedan i efikasan", ali dva meseca posle ipak su objavili povlačenje Lean Screena. "Iskreno nam je žao što jedan od naših proizvoda nije ispunio standarde na koje smo ponosni i koje od nas očekujete", objavili su na Instagramu. Dodali su da su prekinuli saradnju s laboratorijom koja je obavila početna testiranja.

Poverenje potrošača ozbiljno narušeno

Za Rejč je to bio novi udarac: "Njihova reakcija bila je poput udarca u želudac. Nisam osetila da su preuzeli stvarnu odgovornost. Najviše me razočaralo što su proizvod nastavili da prodaju i nakon što su se pojavile sumnje".

Njena frustracija deli se i na društvenim mrežama, gde brojni korisnici tvrde da im povrat novca ne znači ništa u poređenju s godinama izlaganja suncu bez prave zaštite. "Povrat novca neće izbrisati godine oštećenja kože, zar ne?", napisao je jedan od ogorčenih kupaca.

Problem širi od Australije

Australijski mediji otkrili su da su brojne sporne kreme testirane u istoj američkoj laboratoriji, koja je redovno beležila neuobičajeno visoke rezultate, a povezane su i s istim proizvođačem u Zapadnoj Australiji. Stručnjaci upozoravaju da je problem globalan jer mnogi brendovi koriste iste laboratorije i slične formule.

"Slični slučajevi mogli bi da se pojave i drugde u svetu. Regulacija vredi samo onoliko koliko se uistinu sprovodi", kazala je kozmetička hemičarka Mišel Vong, dodajući da su testiranja često subjektivna i podložna manipulacijama.

Šta savetuju stručnjaci?

Uprkos svemu, Vong podseća da je većina testiranih krema ipak imala dovoljnu zaštitu da znatno smanji rizik od raka kože: "95 posto krema imalo je SPF dovoljno visok da prepolovi rizik od karcinoma".

Najvažnije je, kaže, pravilno korišćenje: nanositi dovoljne količine – barem kašičicu za svako područje tela, uključujući lice – i obnavljati svaka dva sata, posebno nakon plivanja ili znojenja. Uz to, preporučuje se nošenje zaštitne odeće i traženje hlada.