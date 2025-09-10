Slušaj vest

U Nikšiću je otkriven slučaj u kojem je vlasnik vozila marke Audi Q7 osumnjičen da je angažovao grupu mladića da mu zapale automobil, kako bi naplatio osiguranje.

Prema navodima policije, pokrenuta je istraga zbog sumnje na prevaru osiguranja i izazivanje opšte opasnosti. Vozilo je gorelo u Ulici Dinastije Balšića, a požar su lokalizovali vatrogasci. U istrazi se proverava uloga više osoba, kao i mogućnost dogovora između vlasnika i izvršilaca, a da li je moguće prevariti osiguranje tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Nemanja Todorović, advokat, Dajana Petić Šobot, stručnjak u oblasti osiguranja i Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

Foto: Kurir Televizija

Petić Šobot: Prevara osiguranja je krivično delo

Dajana Petić Šobot je stručnjak u oblasti osigaranja, te je iz iskustva napomenula da osiguravajuće kuće imaju sistem kojim analiziraju da li je šteta podmetnuta i da proceni unapred pristupaju sa sumnjom.

- To je pokušaj bogaćenja preko osiguranja i to je krivično delo. Ne znaju da u osiguravajućim kućama postoje posebni sektori koji se bave prevarom, tako da ne možete to lako učiniti. U slučaju požara kao što je to ovde, osiguravajuća kuća angažuje stručan tim, tačno saznaju šta je uzrok požara i da li je podmetnut.

Kaže da postoje različite kategorije stanovništva koje su od ranije sklone prevarama.

- Imamo problem sa taksistima, njima uvek pristupamo sa rezervom, a tu su i bake po tržnim centrima, kao i na pešačkim prelazima.

Foto: Kurir Televizija

Šta sve spada u prevaru osiguranja?

Todorović je podsetio u kojim slučajevima osiguranje neće isplatiti štetu svom klijentu.

- Prevara osiguranja je ona koja je nastala delovanjem samog osiguranika. Postoje slučajevi gde osiguranje ne pokriva štetu, u tom slučaju kasko neće biti isplaćen, odnosno ako ste vi doprineli da dođe do tog slučaja.

Govorio je i o slučaju iz Nikšića, napominjući kolika je kazna za izazivanje takvog požara.

- Kazna za izazivanje opšte opasnosti je do 5 godina. Nije poenta samo da je auto zapaljen, nego i ko ga je zapalio i zašto. Ako vama neko zapali auto, osiguranje mora da isplati štetu jer niste vi odgovorni.

MISLILI STE DA PREVARITE OSIGURNJE? RAZMISLITE JOŠ JEDNOM! Osim što ćete biti krivično gonjeni, staviće vas i na "crnu listu" - kategorija kojoj više ne veruju Izvor: Kurir televizija

Razrađene prevare osiguranja u Republici Srpskoj

Antonović je podelio detalje slučaja prevare osiguranja za koji kaže da je opšte poznat u regionu.

- U Republici Srpskoj uhvaćena je jedna ozbiljna grupa koja se bavila konsturisanjem saobraćajnih nesreća i to je osiguranjima veoma poznat slučaj. Procenitelji su štetu značajno uvećavali i na kraju je utvrđeno da se tu radi o fingiranim nesrećama. Pretežno su učestvovala vozila registrovana u Republici Srbiji, a sami događaju dešavali su se na pograničnom području - ispričao je on i dodao:

- Ovo je finiji način izvršenja krivičnog dela, treba se setiti da na ovakav način to učinite. Običan čovek ne zna da osiguranje sve dobro proveri.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs