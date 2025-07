On je objasnio da, kada dođe do nepogoda poput oluja i drveće padne na vozilo ili neki objekat, nadležna za štetu je institucija koja je zadužena za održavanje te imovine, bilo da se radi o drveću u javnim parkovima ili nekom privatnom posedu sa kojeg je nešto palo.

- Svi ostali koji imaju osiguranje, jednostavno se obraćaju svom osiguravajućem društvu i podnose zahtev za naknadu štete - dodao je on.

- Procedura je jednostavna. Građanin se obrati osiguravajućem društvu, službenik mu predstavi opcije i klijent bira šta mu najviše odgovara. Izdaje se polisa, plaća se premija i to je to. Neka osnovna osiguranja mogu se zaključiti za oko 200 dinara mesečno. To je zaista mali trošak u poređenju sa štetom koja može nastati.