U Srbiji, prema istraživanju sprovedenom 2023. godine, procenjuje se da oko 30 odsto dece uzrasta od šest do 12 godina nosi naočare. Ova statistika ukazuje na rastući trend problema sa vidom među mlađom populacijom, što može biti posledica povećanog vremena provedenog ispred ekrana. Kod odraslih, prema podacima iz 2023. godine, oko 40 odsto populacije nosi naočare, a taj procenat raste sa godinama. Na primer, među osobama starijim od 50 godina, više od 60 odsto nosi naočare. Ove brojke ukazuju na potrebu za osiguranjem koje može pokriti naočare za decu i odrasle, s obzirom na to da su troškovi povezani sa gubitkom ili oštećenjem naočara značajni. Takođe, brojke ukazuju na to da osiguranje koje pokriva rizike u vezi sa naočarama može biti od velike koristi za širok spektar potrošača.