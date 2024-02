KO OTKAŽE JEFTINO LETOVANJE GUBI SVE PARE: Putnici ne žele da plate OVU STAVKU pa kukaju u agenciji! Neće im vratiti ni cvonjak

Ukoliko se razboli ili mu umre neko u porodici pa neposredno pred put mora da odustane od letovanja plaćenog po first minit ponudi putniku neće biti vraćen ni cvonjak! Neće mnogo bolje proći ni oni koji su upaltili aranžman po većim cenama jer će im u najboljem slučaju biti vraćeno pola uplaćene sume.

Jedini način da se zaštite od gubitka para, kako tvrdi Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) je da prilikom uplate aranžmana uplate i osiguranje od otkaza putovanja.

- Osiguranje od otkaza kupuje putnik po svojoj volji i preporuka je da kupi i osiguranje od otkaza putovanja jer mu to mu omogućava da povrati uplaćeni novac. Uslovi za otkaz frst minut ponuda su drugačiji i često se oduzme 50 do 70 odsto, pa i do 100 odsto vrednosti aranžmana. Svi objekti daju svoje uslove, a agencije moraju to da ispoštuju i daju putnicima ono što hoteli nama traže - isitče Seničić.

On naglašava da putnik sam mora da brine o svom novcu. - Neće agencija da čuva vaše pere. U Evropi turisti prvo uplaćuju osiguranje od otkaza putovanja, pa tek onda aranžman i na taj način se najbolje štite. Jer ako to ne uradite, svaka izmena može da vas košta dosta skupo. Preporuka je da putnici uplate osiguranje od otkaza putovanja jer ako se razbolite ili vam ne daj bože umre neko u porodici pa morate da otkažete put onda od osiguravajuće kuće naplatite ceo iznos - objašnjava Seničić.

Osiguranje od otkaza putovanja košta od dva do četiri odsto cene aranžmana što znači da se putniku, koji uplati letovanje od 1000 evra, isplati da plati 40 evra za osiguranje nego da u slučaju odustajanja od putovanja izgubi ceo iznos.

Miloš Jovović, direktor turističke agencije "Travelend" ističe da agencije imaju problema sa putnicima koji ne žele da uplae osiguranje od otkaza putovanja. - Osiguranježm od otkaza putovanja je dobro jer kupujete mir. Platite tri, četiri odsto vrednosti aranžmana i ne mislite da ćete ostati bez para. Imamo problema jer putnici ne žele da plate osiguranje, onda odustanu i traže pare nazad. A mi zavisimo od hotelijara koji neće da im sobe ostanu prazne i pitaju zašto putnici nisu uplatili osiguranje - kaže Jovović.

Cene brčkanja na moru ove godine veće su i do 20 odsto u odnosu na prošlu, pa su mnogi građani iskoristili frst minut ponude i željenu destinaciju odabrali još u novembru i decembru kada su aranžmani bili upola jeftiniji.

Ipak, osiguravajuće kuće isplaćuju 100 odsto uplaćenog novca samo u slučaju realne sprečenosti putnika da putuje.

SLUČAJEVI KOJE POKRIVA POLISA OSIGURANJA: - Nesreća, smrt ili neočekivana bolest putnika ili njegovog saputnika - Nesreća, smrt ili neočekivana bolest člana uže porodice: bračnog druga, roditelja, izdržavane dece - Službeni poziv za učestvovanje na vojnoj vežbi, hitnoj medicinskoj ili javnoj službi - Epidemija bolesti - Prirodne katastrofe, požar, elementarne nepogode, krađe ili pokušaj krađe na putnikovoj imovini - Poziv za svedočenje na sudu ili zasedanje porote, kada sud nije prihvatio putnikov zahtev za odlaganje, odnosno izuzeće - Druge okolnosti koje putnik nije mogao izbeći, a zbog kojih, da su tada postojale, ne bi zaključio ugovor o putovanju

U Unika osiguranju objašnjavaju da bi klijent mogao da računa na pokriće troškova otkaza turističkog aranžmana, neophodno je da ima zaključenu polisu putnog osiguranja sa dodatno ugovorenim pokrićem za slučaj otkaza trustičkog aranžmana.

- Pokriće troškova otkaza se vrši u sledećim situacijama, smrt osiguranika ili smrt člana uže porodice osiguranika, nesrećni slučaj, bolničko lečenje ili bolest koju je pretrpeo osiguranik, odnosno član njegove uže porodice. Nesrećni slučaj ili bolest koju je pretrpeo Osiguranik, usled koga je zdravstveno stanje istog narušeno, mora biti takvog intenziteta da izaziva fizičku nemoć da osiguranik realizuje putovanje. Novac se isplaćuje i slučaju da je zvanično proglašena elementarna nepogoda u mestu prebivališta osiguranika, u slučaju oštećenja ili uništenja imovine u vlasništvu osiguranika usled požara ili kao posledice elementarnih nepogoda (oluje, grada, poplave i bujice). Oštećenja moraju biti takve prirode da zahtevaju duži vremenski period za sprovođenje radova na sanaciji objekta - kažu u Unika osiguranju.

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva troškove i u slučaju saobraćajne nezgode pri odlasku do polazne tačke sa koje se kreće na putovanje u koju je direktno umešan osiguranik, kao i u slučaju neodložnog sudskog poziva, poziv na vojne i slične vežbe na kojima je prisustvo osiguranika obavezno.

Ako agencija bankrotira ko je osiguran dobija pare nazad

Ukoliko su osigurani od otkaza putovanja građani mogu da povrate svoj novac i u slučaju kad turistička agenciaj bankrotira. - Građani mogu da ostvare nadoknadu u slučaju otkaza turističkog aranžamana ugovorenog preko turističke agencije i u situaciji kada nastupi insolventnost turističke agencije. Osiguranje od insolventnosti ugovaraju turističke agencije prilikom obnove licnence kako bi u slučaju nastupanja insolventnosti i samim tim nemogućnosti realizacije ugovorenih turističkih aranžmana klijenti agencije mogli da budu obeštećeni - ističu u Unika osiguranju.

Slavica Čolić