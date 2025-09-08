Slušaj vest

Reč je o investicijama od 1.000 do 10.000 evra, a u Hrvatskoj je navodno najviše prevarenih investitora bilo iz Slavonije.

Kako prenosi HRT, računi hiljada lakovernih Hrvata koji su očekivali brzu zaradu - preko noći su ostali bez novca.

Građani su mesecima mislili da ulažu novac u kriptovalute. Uplaćivali su iznose od 1.000 do nekoliko hiljada dolara. A onda je u petak u zatvorenu grupu na Telegramu stiglo obaveštenje da je platforma pod navodnim finansijskim nadzorom.

- Nisu priznali da se radi o prevari nego su rekli da imaju finansijski nadzor koji će trajati do 10 meseci, a dok traje nadzor ne možete do novca. U međuvremenu evo vam nova platforma ulažite na nju, a ono što uložite daćemo vam još 50 odsto i neki ljudi nasednu na to. Pojavila se i treća platforma koja kaže gle shvatili smo ovde ste prevareni dođite kod nas daćemo vam 15 posto dodatno na vaš ulog i ljudi nasedaju nažalost na to - objasnio je Toni Milun, profesor na Univerzitetu Algebra i finansijski bloger.

Reč je, kažu stručnjaci, o "piramidalnoj šemi". Kad uložite novac njime se ne kupuju kriptovalute, deonice ili udeli u fondovima, nego se od vaših uplata isplaćuje onima koji su ušli u šemu pre vas.

- Imali su nekakvu granicu od pet prijatelja da dobiju još dodatni postotni poen novca gore i shvatili su da im se više isplati ulaziti sa prijateljima u to. Puno ljudi je dobronamerno zvalo svoje prijatelje da i oni uživaju u tom novcu - rekao je Miljenko Švarcmajer, profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacionih tehnologija iz Osijeka.

