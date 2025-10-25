Slušaj vest

Jelena sa Voždovca doživela je pravu noćnu moru kada je otkrila da je skupoceni iPhone 16 Plus koji je prodala zapravo završio u rukama prevaranta.

Umesto dobre zarade ostala je bez telefona i para!

- Postavila sam oglas na jednom sajtu za prodaju gde mi se dečko odmah javio. Dogovorili smo se, i došao mi je ispred kuće kao što se vidi na snimku - ispričala je ona i spomenula snimak na kojem je zabeležen ovaj mladić.

I tu ništa ne bi bilo čudno, da je onda kroz par sati nije sačekalo neprijatno iznenađenje, kada je otkrila da je žrtva prevare.

Hladan tuš u menjačnici

Uredno je otišla u menjačnicu da razmeni tih 900 evra, za koliko je prodala telefon, u dinare, što je oko 105.000 dinara, ali ju je tamo sačekao šok.

Srećna okolnost je što se sa njim našla na mestu koje je pokriveno sigurnosnom kamerom, tako da se nada će nadležni organi lakše uspeti da nađu prevaranta.

- Ja sam posle par sati otišla u menjačnicu gde su mi rekli da su pare lažne. Ujutru sam odmah otišla u policiju i dala im snimak. Uspela sam čak i da nađem taksistu koji ga je vozio preko taksi službe, i dala sam sve te potrebne informacije policiji - kaže ona.

iPhone Foto: Shutterstock

Ali otežavajuća okolnost je što ne zna kako mladić kome je prodala telefon zove i preziva.

- Dopisivali su se preko "WhatsApp" aplikacije, ali je nakon kupovine telefona obrisao poruke. Jedini trag koji ima je SMS poruka koju joj je poslao sa broja sa kog je zvao u kojoj je napisao "tu sam za oko 25 minuta" - priča ona.

Ne može ni da locira telefon

Moderne pametne telefone moguće je naći i preko serijskog broja, takozvanog IMEI broja. Međutim, kako je otkrila nije ni u mogućnosti da pronađe telefon za koji je od kupca dobila lažni novac.

- Problem je što do serijskog broja telefona ne mogu da dođem zato sto mi je očuh kupio telefon, ali je on u bolnici, a niko njegov neće da mi da ništa. Od ovog dečka imam dva broja telefona. Kada sam ga zvala nije se javljao i pravio lud, a posle je bio nedostupan ali je glas sa telefona kad je neko nedostupan rekao u kojoj je mreži broj. Tako da on sigurno ima tamo broj i verovatno imaju njegove podatke - rekla je tada Jelena.

Iako Jelena ima snimak susreta i broj telefona prevaranta, za sada nema napretka u istrazi. MUP je potvrdio da su "primili prijavu 12. marta da se incident sa lažnim novcem dogodio". Slučaj se, navode, istražuje, a Jeleni ostaje joj nada da će policija uspeti da iskoristi informacije koje je pružila kako bi pronašla prevaranta. Do danas nije poznato da li je Jelena uspela da nađe prevaranta.

Foto: Shutterstock

Kako da znate da su novčanice lažne

Zaštitna svojstva evra imaju nekoliko nivoa:

Originalni papir mora da šušti i da ima oznake koje možemo videti bez lupe, infracrvenog svetla i UVE lampe.

Među njima su vodeni žig i sigurnosna nit. U papir je ugrađen zaštitni konac. Kada se pogleda prema izvoru svetlosti vidi se cela nit, a ako se pogleda površina, nit se prekida

Treba da ih pogledamo prema izvoru svetlosti, da li možemo da vidimo providni registar - hologram, zaštitni konac i vodeni žig. Nakon toga treba da se okrenemo da vidimo ostale elemente: da li ima prelivih boja, prelivog konca.

U Srbiji se najčešće falsifikuju novčanice od 50 evra.