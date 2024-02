"DOBRO RAZMISLITE O RADU U INOSTRANSTVU" Srbin otišao da radi u Nemačkoj, PROŠAO PAKAO zbog prevaranata! Saznao na NAJGORI NAČIN

Radeći za jednu hrvatsku građevinsku firmu u Nemačkoj, muškarac iz Srbije tvrdi da je ni kriv ni dužan, zajedno sa svojim kolegama završio u pritvoru zbog teške oružane pljačke o kojoj, kaže, ništa nije znao.

Kako je u anonimnoj objavi na Reditu ustvrdio, zajedno sa par kolega proveo je oko 30 sati u ćeliji u potpunom bunilu, zbog navodnog nesporazuma. Međutim, iako je nakon deportacije brzo došao u Srbiju, najviše je ljut na firmu koja na kraju cele drame njemu nije isplatila novac.

"Mojih 5 kolega i ja smo bili uhapšeni u Nemačkoj zbog teške oružane pljačke koju nismo počinili. Radili smo za hrvatsku firmu koja nas je slala na teren u Nemačku. Ta firma i firma iz Nemačke imaju ugovor o radu (pretpostavljam).

Muž vlasnice firme u Hrvatskoj je bio naš šef. Mi smo bili na poslu i jedan dan je došla policija. Pokupili nas i držali oko pola sata-sat. Sve posebno. Nakon toga vidim vode šefa sa lisicama u auto i odvoze ga. Zatim idemo i mi. Da napomenem da nemam pojma zašto idemo. Niko nam ništa ne govori.

Dugo im niko nije rekao razlog privođenja

Pretresli su nas i oduzeli sve. Tamo kad je rekao da skinem kaiš shvatio sam da idem u ćeliju. I uporno pitam šta se dešava i ZAŠTO, međutim niko ništa. Po ulasku u ćeliju smo se morali skinuti goli, nekoliko sati dok se ne proveri, ja rekoh 'OK to mogu izdržati'. Dolazi noć, ništa se ne dešava", objašnjava on te dodaje da su svi kroz ovaj proces prolazili odvojeno, a da se sa kolegama sreo tek kada su ga vodili da da otiske svih prstiju.

Tada je kolege pitao da li oni znaju o čemu se radi, međutim, kao i on sam, ni oni nisu znale zašto su privedeni.

"Svi nazad u svoje ćelije. Ide noć, kapiram tu sam, spavam. Ujutro niko ništa ne javlja... Kasnije dolazi lik i traži da mu dam DNK i kaže da ima sudski nalog za to. Tada sam mu rekao da prvo pročita šta piše. I on tu čita da smo optuženi za tešku oružanu pljačku... Jako puno para itd itd. 'Da druže baš bih bio na minusu i kiši taj dan na krovu da sam uzeo te pare'", piše on.

"Tu smo prsli, pokupili se i otišli kući"

Nakon svega dobili su i prevodioca a nešto kasnije su, kada se ustanovilo da mogu biti pušteni, odvedeni u migracioni odsek - gde su za nekoliko dana doneli određene papire na uvid, koje, kaže policija nije ni pipnula, već im je samo rečeno da Nemačku moraju da napuste u roku od nedelju dana.

Nakon toga, šef im je doneo papir sa punomoćjem gde im je bilo dozvoljeno da nastave sa radom, međutim radnici to više nisu želeli.

"Tu smo prsli, pokupili se i otišli kući. Ostali nam dužni pare. U ovoj situaciji i firme i policija je postupala nezakonito prema nama. Policija nam je oduzela telefone, nisu nam rekli zašto nas hapse, bili u samicama oko 30 sati na sendviču itd. A firma, ovo što su nas lagali i terali na rad evo ne znam... Je*o ih pas. Je l' se isplati tužiti Nemačku, policiju, firme?" pitao se on na kraju.

"Bez poznavanja tuđeg zakona ne idite nigde"

Njegova objava, složili su se Srbi, trebala bi da bude primer svima koji se bez prethodnog detaljnog raspitivanja upuste u rad sa sumnjivim firmama.

"Ja sam isto radio preko hrvatske firme u Nemačkoj, lagali su nas za papire da je legalno i na kraju kad su nas nahvatali počela je ludnica...i eto me nazad skoro deportovan", "Nisam advokat i na žalost nisam od nikakve pomoći. Mogu samo da preporučim ljudima da pročitaju ovu objavu i dobro razmisle o odlasku u inostranstvo na rad 'na kvaku', bez znanja jezika i poznavanja zakona", pisali su oni.

