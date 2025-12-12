Slušaj vest

Sve češća upotreba veštačke inteligencije pokreće pitanje koliko se čovek, oslanjajući se na mašinu, udaljava od sopstvenog razmišljanja.

Naučna istraživanja ukazuju da može doći do promene načina na koji pamtimo i obrađujemo informacije.

Foto: Shutterstock

Obrada informacija

S obzirom na to da veštačka inteligencija preuzima primat nad popularnim Guglom, ljudi gotovo za sve životne okolnosti koriste ChatGPT. Međutim, deluje da su odgovori crni ili beli, odnosno lišeni emotivne komponente koja, poput Gugla, gubi primat u današnjici. Samim tim, kada osoba pita veštačku inteligenciju oko saveta koji sadrže i osećanja, ona počinje da procesuira takve okolnosti na gotovo robotski način, što može izuzetno naškoditi našem društvu.

Međutim, AI jeste revolucionarni projekat čovečanstva, koji može olakšati svakodnevnicu i lišiti ljude tih robotskih poslova, kako bi se više posvetili kreativnim zadacima koji bi pomerili granice određenog poslovanja. Sve u svemu, nekada je ovo pravilo važilo za vatru i vodu, dok danas slobodno možemo da kažemo da je internet, uz njega pomenuti Gugl i veštačka inteligencija, najbolji prijatelj čoveku, ali isto tako i najgori neprijatelj.

Studije i istraživanja

Kurir istražuje: Kako je veštačka inteligencija postala najbolji prijatelj, ali i najgori neprijatelj čoveka Izvor: Kurir televizija

Studije pokazuju da kada se AI koristi kao brza prečica, mozak prestaje dubinski da obrađuje informacije, pa znanje postaje površno, a proces pamćenja slabiji jer mašina uzima deo posla koji bi mozak inače obavljao.

- Ljudi mogu da postanu gluplji ako ne koriste na dobar način veštačku inteligenciju. Međutim, ako je koriste kako treba, mogu da postanu pametniji. Postoji dosta istraživanja, a svako potvrđuje ovu priču. Najveći broj ljudi u osnovi neće da razmišlja, pa koristite AI da ne bi razmišljali dodatno i to je loše - rekao je Dragan Varagić, savetnik za primenu veštačke inteligencije.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.