Australijska kompanija "Strickland Metals" objavila je prvu pretpostavljenu procenu mineralnih resursa za ležište Gradina na svom projektu zlata Rogozna u Srbiji, kojom je potvrđeno oko 37,3 tone zlata. Sa ovim rezultatom, ukupna procena za Rogoznu porasla je za oko 16% i sada iznosi približno 267,5 tonazlata ekvivalentno, u odnosu na raniju procenu od 230 tona ekvivalenta zlata, prenose australijski mediji.

Prema proceni, Gradina sadrži 12 miliona tona rude sa prosečnih 3 g/t zlata, odnosno, u proseku oko 96,7 kilograma zlata po vertikalnom metru, što ukazuje na izrazito povoljne parametre za podzemnu eksploataciju. Strickland ističe da je ležište pogodno za "long-hole open stoping", efikasan metod podzemnog rudarenja koji omogućava sakupljanje rude pomoću gravitacije.

Zlato
Foto: Shutterstock

Rogozna sada obuhvata resurse na depozitima Šanac, Medenovac, Copper Canyon i Gradina, sa sledećim ukupnim sadržajima metala:

zlato (ekv.): oko 267,5 t

bakar: 321.000 t

srebro: oko 1.003 t

olovo: 383.000 t

cink: 830.000 t

Pojedinačno po ležištima (zlato ekv.):

Šanac – oko 164,9 t

Medenovac – oko 39,8 t

Copper Canyon – oko 25,2 t

Gradina – oko 37,3 sticland

Strickland navodi da se i trenutno vrše bušenja na Gradini kako bi se istražila tzv. "gap zona" između dva glavna bloka resursa, kao i potencijalna produženja mineralizacije prema severu, jugu i u dubinu, duž oko 800 metara, preneo je "Sydney Morning Herald".

U okviru projekta aktivno rade pet bušaćih garnitura, od kojih dve istražuju gap zonu, dok ostale pokrivaju šira područja.

Kompanija je najavila da očekuje da će ažurirana procena resursa za ležište Šanac biti završena u prvom tromesečju 2026. godine. Terenski radovi biće pauzirani krajem decembra i nastavljeni u februaru, uz proširenu bušačku flotu, preneo je Small Caps.

