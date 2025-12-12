Slušaj vest

Australijska kompanija "Strickland Metals" objavila je prvu pretpostavljenu procenu mineralnih resursa za ležište Gradina na svom projektu zlata Rogozna u Srbiji, kojom je potvrđeno oko 37,3 tone zlata. Sa ovim rezultatom, ukupna procena za Rogoznu porasla je za oko 16% i sada iznosi približno 267,5 tonazlata ekvivalentno, u odnosu na raniju procenu od 230 tona ekvivalenta zlata, prenose australijski mediji.

Prema proceni, Gradina sadrži 12 miliona tona rude sa prosečnih 3 g/t zlata, odnosno, u proseku oko 96,7 kilograma zlata po vertikalnom metru, što ukazuje na izrazito povoljne parametre za podzemnu eksploataciju. Strickland ističe da je ležište pogodno za "long-hole open stoping", efikasan metod podzemnog rudarenja koji omogućava sakupljanje rude pomoću gravitacije.

Foto: Shutterstock

Rogozna sada obuhvata resurse na depozitima Šanac, Medenovac, Copper Canyon i Gradina, sa sledećim ukupnim sadržajima metala:

zlato (ekv.): oko 267,5 t

bakar: 321.000 t

srebro: oko 1.003 t

olovo: 383.000 t

cink: 830.000 t

Pojedinačno po ležištima (zlato ekv.):

Šanac – oko 164,9 t

Medenovac – oko 39,8 t

Copper Canyon – oko 25,2 t

Gradina – oko 37,3 sticland

Strickland navodi da se i trenutno vrše bušenja na Gradini kako bi se istražila tzv. "gap zona" između dva glavna bloka resursa, kao i potencijalna produženja mineralizacije prema severu, jugu i u dubinu, duž oko 800 metara, preneo je "Sydney Morning Herald".

U okviru projekta aktivno rade pet bušaćih garnitura, od kojih dve istražuju gap zonu, dok ostale pokrivaju šira područja.