Vlada je jasno poručila – turizam i investicije da, ali ne po svaku cenu. Novi moto zemlje, „No sustainability, no deal“, postao je mnogo više od slogana: to je smernica za budućnost arhipelaga koji želi da ostane raj, ali i da preživi klimatske izazove

Turizam čini više od polovine ekonomije Bahama, ali je upravo on i najveći pritisak na njihovu prirodu. Koralni grebeni, mangrovi i obale trpe posledice masovnog turizma i sve češćih uragana. Posle razornog uragana Dorijan 2019. godine, vlada je pokrenula kampanju "For the Love of Mangrove", u okviru koje se obnavljaju oštećeni mangrovi – prirodna zaštita ostrva od poplava i erozije.

Ulaganje u turizam nije trošak

Ovaj projekat postao je simbol nove filozofije: ulaganje u prirodu više nije trošak, već jedina održiva investicija.

Da bi se obezbedila dugoročna budućnost turizma, Bahami su uveli zakone koji obavezuju sve nove projekte da koriste obnovljive izvore energije, energetski efikasne uređaje i održive materijale.

Ministar za turizam i investicije je pokrenuo je i Bahamas Sustainable Island Challenge – međunarodni poziv startapima i kompanijama da ponude rešenja koja čuvaju okean i pomažu lokalnim zajednicama. Samo oni koji ispunjavaju visoke ekološke standarde mogu računati na podršku vlade.

Ovakva politika je jasan zaokret u odnosu na godine kada su Bahami bili otvoreni za gotovo svaku investiciju. Sada se zahteva da projekti budu "klimatski pametni i društveno odgovorni".

Luksuz više nije samo pet zvezdica

Drugim rečima, luksuz više ne znači samo pet zvezdica i privatnu plažu, već i poštovanje prirode, upotrebu solarne energije i uključivanje lokalnog stanovništva u turističke tokove.

Naravno, takav pristup ima i svoje izazove. Neki investitori se povlače jer nova pravila povećavaju troškove i usporavaju realizaciju projekata. Ali Bahami svesno biraju sporiji rast umesto brze, ali pogubne ekspanzije. Kako navode tamošnji zvaničnici, ono što se danas čini skupljim, sutra postaje jedini isplativ put.

Bahami tako postaju primer malih ostrvskih zemalja koje hrabro postavljaju granice u ime budućnosti. Njihova poruka svetu je jasna – turizam može i mora biti održiv. Ako destinacija želi da traje, mora da misli na more koje je hrani, na ljude koji je grade i na planetu koja joj daje život.

U vremenu kada mnoge tropske destinacije gube svoj identitet pod pritiskom masovnog turizma, Bahami dokazuju da postoji drugačiji put: održivost kao uslov, a ne izbor.