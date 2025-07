Ovo dolazi u trenutku kada sve više kompanija iznosi planove da koristi veštačku inteligenciju kako bi se smanjio broj zaposlenih. Kompanija BT je u maju 2023. saopštila da će 10.000 radnih mesta biti zamenjeno veštačkom inteligencijom do kraja ove decenije. Među pogođenim poslovima su oni u korisničkom servisu i dijagnostici mreža.

Izvršna direktorka kompanije, Alison Kirbi, izjavila je da bi napredak u oblasti veštačke inteligencije , mogao da dovede do još većeg broja otpuštanja . Darijo Amodei, direktor AI startapa Anthropic, vrednog 61 milijardu dolara, prošlog meseca je upozorio da bi ova tehnologija mogla da eliminiše polovinu svih početničkih kancelarijskih poslova u roku od pet godina.

On je rekao da bi to moglo da poveća nezaposlenost i do 20 procenata.