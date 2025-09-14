Slušaj vest

Uskoro će i Kinezi moći da uživaju u našoj poslastici – Plazma keksu kompanije Bambi. Na meniju "Luckin Coffee" kafića moći će da se nađe Plazma čizkejk i Plazma šejk.

Na sastanku kompanije „Bambi“ i Luckin Coffee iz Kine je istaknut značaj potencijalne saradnje između jedne od najuspešnijih srpskih prehrambenih kompanija i vodećeg kineskog brenda u oblasti kafe.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministar Dragan Glamočić je naglasio da je ovaj susret primer kako se „čelično prijateljstvo Srbije i Kine pretače u konkretne rezultate“ i naglasio da je „Bambi“ ponos srpske industrije.

– Plazma nije samo proizvod, to je brend koji je obeležio detinjstvo miliona ljudi i simbol je kvaliteta i inovacija. Uveren sam da će saradnja sa Luckin Coffee doneti obostranu korist – Srbija će dobiti snažnije prisustvo na kineskom tržištu, a vi proizvod koji je originalan, inovativan i sa dokazanom tradicijom kvaliteta – poručio je Glamočić.

Rukovodstvo kompanije Luckin Coffee poručilo je da su ponosni što imaju priliku da sarađuju sa kompanijom „Bambi“ i da svojim potrošačima ponude proizvod koji nosi snažan identitet i kvalitet.

– Uvođenjem Plazma cheesecake-a i Plazma shake-a u naš asortiman, želimo da pokažemo da verujemo u potencijal ovog brenda da osvoji potrošače širom Kine – dodali su.

Tokom razgovora naglašeno je da je Luckin Coffee od svog osnivanja 2017. godine izrastao u pravog giganta.

Kako je navedeno u saopštenju, za svega nekoliko godina ta kompanija je postala najbrže rastuća u industriji kafe i najbrža kineska firma koja je ušla na Nasdaq listu.

Samo u proteklom periodu broj njihovih kafeterija porastao je na više od 20.000, dok su investicije u fabriku u Sjamenu, vrednu oko 500 miliona dolara, omogućile proizvodnju od 55.000 tona kafe godišnje.

Pored toga, širenje poslovanja na Singapur, Maleziju, Indoneziju i SAD pokazalo je sposobnost da se brend pozicionira kao globalni lider.

– Naši prihodi danas premašuju pet milijardi američkih dolara, ali mnogo važnije od cifara jeste činjenica da smo uspeli da spojimo savremenu tehnologiju, snažnu mrežu i kulturu kafe u jedan model koji osvaja svet. Upravo zato smo uvereni da će saradnja sa Bambijem biti uspešna i dugoročna – naglasio je potpredsednik kompanije Džang Džićin.

Ministarstvo poljoprivrede naglašava da će država uvek podržavati ovakve inicijative, jer one grade mostove ne samo između kompanija, već i između naroda Srbije i Kine.