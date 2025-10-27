Slušaj vest

Savesni vozači već tokom oktobra spreme svoje automobile za zimski period, a to podrazumeva i zamenu letnjih guma zimskim pneumaticima.

Od 1. novembra korišćenje zimskih guma je obavezno u slučajevima kada na putu ima snega i poledice.

Od 1. novembra korišćenje zimskih guma je obavezno kada ima snega Foto: Shutter

Dobra vest za sve vozače je da se cene pneumatika nisu značajno promenile u odnosu na prošlu sezonu, što je potvrdio Zlatko Dimitrijević, izvršni direktor Balkanprogresa.

"Cena gume se nije bitno promenila, možda jedan do dva odsto, pa tako možemo reći da su praktično na istom nivou kao prošle godine. S druge strane, porasle su cene vulkanizerskih usluga, i to od deset do 15 odsto. Ove sezone potrebno je više novca za zamenu pneumatika, odnosno montažu i demontažu, balansiranje, centriranje trapa..." objašnjava on.

U zavisnosti od vrste, zamena gume kreće se od 1.000 do 1.500 dinara ili eventualno nešto jeftinije u manjim mestima.

Kompletna vulkanizerska usluga košta od 4.000 do 6.000 dinara, a kada na to dodamo i cenu guma, cifra ide na nekoliko stotina evra.

Jeftinije gume, različitih proizvođača i kod raznih prodavaca, mogu se naći po ceni od 4.000 do 10.000 dinara, a ima i onih koje prelaze 20.000 i idu čak do 50.000 dinara. Koliko je novca potrebno izdvojiti zavisi od marke i parametara gume, veličine, izdrživosti…

Dimitrijević kaže da i univerzalne (all season) gume imaju smisla, da su bezbedne i dobra opcija za vožnju u ne tako surovim zimskim uslovima.

Jeftinije gume se mogu naći po ceni od 4.000 do 10.000 dinara. Foto: Shutterstock

"One su dobre za vožnju po velikim gradovima jer smo videli proteklih godina da se klima promenila, pa je i snega sve manje. I kada padne zadrži se samo nekoliko dana. Iz tog razloga vozači se sve češće odlučuju za kupovinu guma za sve sezone, posebno i zbog uštede. Naravno, u sredinama gde su zime jake, kolovozi stalno klizavi, prekriveni ledom i snegom, klasične zimske gume su obavezne i ne može ih ništa zameniti", ističe direktor Balkanprogresa.

Odluka o kupovini univerzalnih guma može biti dobra iz više razloga, a jedan je i taj što se one menjaju na tri do četiri godine.

"Naime, ako računamo da dvaput godišnje menjamo pneumatike po ceni od 50 evra, to je na godišnjem nivou 100 evra, a na četvorogodišnjem 400. Takođe, potrebno je sezonske gume čuvati, ako nemamo prostor za to, pa je dodatni izdatak i skladištenje guma između dve sezone", objašnjava Dimitrijević.