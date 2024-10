Svi vozači koji učestvuju u saobraćaju trebalo bi da vode računa o svom vozilu i svoj opremi koja uz to vozilo ide.

U to, svakako, spada i redovno menjanje letnjih i zimskih guma, a pored toga što je menjanje guma bitno zbog bezbednosti u saobraćaju, to je i zakonska obaveza.

Dakle, od 1. novembra do 1. aprila neophodno je posedovati zimsku opremu uz svoje vozilo, u šta spadaju i sve četiri zimske gume, ali samo ako se zbog vremenskih uslova na putevima nalaze sneg, led ili poledica.

Ukoliko gume imaju oznaku M+S (blato i sneg) i simbol pahuljice, to znači da ispunjavaju zakonske uslove da budu zimska guma .

Ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, a na vozilu nema zimskih guma, to se smatra kršenjem zakona za šta su propisane novčane kazne.

Kazne za pravna lica su, prema podacima sa staja Auto-moto saveza Srbije (AMSS), od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara.