Najmanje 5.000 dinara po gumi moraće da izdvoje vozači za prosečnu, srednju klasu automobila od 1. novembra kada će i biti u obavezi da imaju zimske gume.

Podsećanja radi, njihova cena prošle godine, iznosila je oko 4.000 dinara. Cene automehaničarskih usluga, kako za same gume, tako i za njihovu montažu, otkrio je autoserviser Đođe Šljukić na Kurir televiziji:

"All season" gume i njihova primena

- Nažalost, iz mog nekog dugogodišnjeg iskustva, čim padne prvi sneg, to je odmah pakao, odmah svi hoće da menjaju gume. Dok ne padne prvi sneg, dok je sunčano vreme u oktobru, nekako svi odlažu. Idealna opcija je imati jedan set letnjih guma za leto i jedan set zimskih guma za zimu. U zadnjih desetak godina su se pojavile te takozvane all season gume ili gume za sve vremenske uslove koje mogu da završe posao - kaže Šljukić i dodaje:

- One su dobre, ali nisu odlične za leto ni odlične za zimu. Znači, ko ne izlazi iz grada, ko ne vozi mnogo, njemu all season gume mogu da završe posao. Međutim, ako krenete na neko zimovanje, ako krenete na planinu, ako vas uhvati veliki sneg, sa all season gumama nećete dobro proći. Nije poenta kazna, ljudi treba da imaju svest o tome da odgovarajuća guma u odgovarajućem vremenskom periodu može i život spasiti.

Cene automehaničarskih usluga

Kada su usluge autoservisa u pitanju, cene su povećane. Šljukić otkriva koja je cena postavljanja, montiranja zimskih guma, ali i nekih ostalih usluga:

- Zamena pneumatika ove zime će biti od 900 dinara pa na gore. Sad to zavisi i od veličine guma i od vrste gume, jer postoje recimo gume koje su 20 cola, 21 col, koje ne može svaki vulkanizer da zameni. Mašine za zamenu tih guma su mnogo skuplje nego obične mašine i normalno da zamena tih guma košta više. Što se tiče ostalih usluga u servisima, neka minimalna cena rada je negde oko 3.600 dinara po radnom satu. Stalno je neki jaz između realne cene i cene koje možete naplatiti. Velika je to tema, mnogo faktora utiče na to, jedan od najvećih faktora je veliki broj nelegalnih servisa koji svojim radom umanjuju cene rada nama koji smo legalni.

