Slušaj vest

Najmanje 5.000 dinara po gumi moraće da izdvoje vozači za prosečnu, srednju klasu automobila od 1. novembra kada će i biti u obavezi da imaju zimske gume.

Podsećanja radi, njihova cena prošle godine, iznosila je oko 4.000 dinara. Cene automehaničarskih usluga, kako za same gume, tako i za njihovu montažu, otkrio je autoserviser Đođe Šljukić na Kurir televiziji:

"All season" gume i njihova primena

- Nažalost, iz mog nekog dugogodišnjeg iskustva, čim padne prvi sneg, to je odmah pakao, odmah svi hoće da menjaju gume. Dok ne padne prvi sneg, dok je sunčano vreme u oktobru, nekako svi odlažu. Idealna opcija je imati jedan set letnjih guma za leto i jedan set zimskih guma za zimu. U zadnjih desetak godina su se pojavile te takozvane all season gume ili gume za sve vremenske uslove koje mogu da završe posao - kaže Šljukić i dodaje:

- One su dobre, ali nisu odlične za leto ni odlične za zimu. Znači, ko ne izlazi iz grada, ko ne vozi mnogo, njemu all season gume mogu da završe posao. Međutim, ako krenete na neko zimovanje, ako krenete na planinu, ako vas uhvati veliki sneg, sa all season gumama nećete dobro proći. Nije poenta kazna, ljudi treba da imaju svest o tome da odgovarajuća guma u odgovarajućem vremenskom periodu može i život spasiti.

Cene automehaničarskih usluga

Kada su usluge autoservisa u pitanju, cene su povećane. Šljukić otkriva koja je cena postavljanja, montiranja zimskih guma, ali i nekih ostalih usluga:

Zarada vulkanizera Foto: RINA, Shutterstock

 - Zamena pneumatika ove zime će biti od 900 dinara pa na gore. Sad to zavisi i od veličine guma i od vrste gume, jer postoje recimo gume koje su 20 cola, 21 col, koje ne može svaki vulkanizer da zameni. Mašine za zamenu tih guma su mnogo skuplje nego obične mašine i normalno da zamena tih guma košta više. Što se tiče ostalih usluga u servisima, neka minimalna cena rada je negde oko 3.600 dinara po radnom satu. Stalno je neki jaz između realne cene i cene koje možete naplatiti. Velika je to tema, mnogo faktora utiče na to, jedan od najvećih faktora je veliki broj nelegalnih servisa koji svojim radom umanjuju cene rada nama koji smo legalni. 

OVO SU CENE MONTAŽE GUMA NA TRŽIŠTU! Do 1. novembra vozači moraju da pređu na zimske gume – autoserviser otkriva mane „all season“ pneumatika Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoSRPSKIM VOZAČIMA PRETE KAZNE I DO 800.000 DINARA AKO NE BUDU OVO IMALI NA AUTU! Obaveza ove godine stupa na snagu ranije, obratite pažnju
IMG_20250929_154528.jpg
DruštvoApel vozačima! Od danas su neophodne zimske gume, a evo kakve su cene! Najtrofejniji srpski automobilista objasnio: Kazna nije najgori scenario
16988381061680434985-cacakaprilzamenagumafotorina2.jpg
NovčanikKOLIKO KOŠTAJU NOVE ZIMSKE GUME I NJIHOVA ZAMENA? Za par dana obavezne su na kolovozima, neki vozači ih plaćaju i više od 250.000 dinara!
profimedia0580397400.jpg
DruštvoZa tačno 7 dana počinje da važi ovo pravilo u vožnji: Vodite računa, kazne su ogromne - do čak 800.000 dinara!
shutterstock-145180882.jpg
DruštvoGOSPOĐA USKORO PUNI 50 GODINA, A POŽELELA JE NEOČEKIVAN POKLON: Tetka nas je totalno iznenadila!
astro-shutterstock.jpg
DruštvoSTAVILI STE LETNJE GUME, A PADA SNEG? Evo da li saobraćajac može da vas kazni!
0702-shutter.jpg

ZIMSKE GUME OBAVEZNE OD 1. NOVEMBRA - Kazne za nepoštovanje biće paprene! Ne menjaju se zbog šare, već zbog reakcije na spoljnu temperaturu Izvor: Kurir televizija