Nepoznati srećnik dobio je u utorak, 21. oktobra, skoro 30.000 evra u nagradnoj igri "Loto 7/39" Državne lutrije Srbije, jer je bio jedini koji je pogodio šest brojeva.

Da je imao malo više sreće i pogodio još jedan broj, osvojio bi dobitak od 149.902.530 dinara, odnosno skoro 1,3 miliona evra, koliko je iznosio fond za sedmicu u 83. kolu igre "Loto".

U 83. kolu su izvučeni brojevi 4, 5, 6, 15, 23, 26 i 36. Ko je i gde uplatio dobitni listić, nije poznato, ali je poznato da je za šesticu dobitna suma iznosila 3.477.375 dinara, što je, po srednjem kursu NBS od 21. oktobra, iznosilo 29.673 evra.

NOVA ŠANSA U SLEDEĆEM KOLU Prema pravilima Državne lutrije Srbije, dobitnik šestice dobitak može preuzeti u roku od 60 dana računajući od dana kada je objavljen konačni izveštaj Centralnog trezora Državne lutrije Srbije.

Ako mu je za utehu što je omašio samo jedan broj, srećni dobitnik može okušati sreću ponovo. Nagradni fond za sedmicu u 84. kolu iznosi 1.350.000 evra.