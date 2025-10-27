Slušaj vest

Portugal je proglašen za najbolju destinaciju u Evropi na ovogodišnjoj dodeli nagrada Svetske turističke organizacije (World Travel Awards). Povratili su titulu koju su prošle godine izgubili od Grčke, a koju su od 2017. godine osvojili šest puta.

Ove godine, Portugal se istakao sa liste nominovanih koja je obuhvatala 12 evropskih zemalja: Austriju, Francusku, Nemačku, Grčku, Irsku, Italiju, Norvešku, Španiju, Švedsku, Švajcarsku i Tursku.

Pedro Mačado, državni sekretar za turizam, trgovinu i usluge, rekao je da ovo priznanje "odražava rad, posvećenost i kvalitet svih profesionalaca koji svakodnevno čine turizam jednim od glavnih stubova ekonomije ove zemlje".

Vredi pomenuti i Lisabon, koji je osvojio nagradu za najbolju destinaciju za gradski odmor u Evropi, i Porto, koji je osvojio nagradu za najbolju urbanu destinaciju u Evropi. Arhipelag Madeira je takođe prepoznat na evropskim nagradama, osvojivši titulu najbolje ostrvske destinacije u Evropi.

Zašto baš Portugal?

Predsednik Portugalske turističke organizacije, Karlos Abade, dodao je da ova nagrada pokazuje veliki potencijal Portugala kao jedne od najboljih turističkih destinacija u Evropi.

Poznate kao "Oskari turizma", Svetske nagrade za putovanja postoje od 1993. godine i svake godine priznaju izvrsnost u globalnoj turističkoj i ugostiteljskoj industriji.

Portugal se godinama ističe kao jedna od najatraktivnijih evropskih turističkih destinacija zahvaljujući kombinaciji prirodnih lepota, kulturne raznolikosti, bezbednosti, gostoprimstva i pristupačnih cena.

Ima više od 300 sunčanih dana godišnje, što ga čini idealnom destinacijom čak i van letnje sezone. Posebno je popularan među Evropljanima koji traže toplu, ali ne previše udaljenu, destinaciju zimi.

Portugal se redovno rangira među najbezbednijim zemljama na svetu (često među prvih 5 prema Globalnom indeksu mira). Lokalno stanovništvo je poznato po svojoj toplini i ljubaznosti prema turistima.

U poređenju sa Francuskom, Italijom ili Španijom, Portugal nudi sličan nivo lepote i kulture, ali po znatno nižim cenama smeštaja, hrane i atrakcija.