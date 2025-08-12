Slušaj vest

Za neke, to je način da održe disciplinu, steknu nove kontakte ili jednostavno pobegnu od osećaja besposličarenja.

Plaćaš da „radiš“

Šui Žou (30) iz Donguana je prošle godine zatvorio mali ugostiteljski biznis. U aprilu je počeo da svakodnevno izdvaja 30 juana (oko 3,60 evra) za „Pretend To Work Company“ – firmu koja nudi potpuno opremljene kancelarije, internet, salu za sastanke i čak kuhinju.

„Osećam se motivisano kad sam okružen ljudima, makar radili svako svoje. Lakše je nego sedeti kod kuće i gubiti volju“, kaže Žou, koji se druži sa petoricom „kolega“ i ponekad ostaje do kasno uveče.

Foto: Profimedia

Radna atmosfera ili druženje?

Ovakve „kompanije za glumljenje rada“ šire se po velikim gradovima – od Šangaja do Šenžena. Cena varira između 30 i 50 juana dnevno, a ponekad je uključen ručak ili grickalice.

Neki korisnici zaista traže posao ili pokreću projekte, dok drugi vreme provode u razgovoru, igrama ili zajedničkim izlascima.

Lažna praksa za diplomu

U Šangaju, 23-godišnja Šaoven Tang unajmila je radno mesto na mesec dana kako bi fakultetu poslala „dokaz“ da je na praksi. U stvarnosti, tamo je pisala online romane.„Ako već glumiš, glumi do kraja“, našalila se Tang.

Ovakve „kompanije za glumljenje rada“ šire se po velikim gradovima Foto: Profimedija

„Prodajem dostojanstvo, a ne kancelariju“

Osnivač firme iz Donguana, poznat kao Feiju, kaže da 40% korisnika čine diplomci kojima je potreban dokaz o praksi, dok su ostali frilenseri i digitalni nomadi.

„Ne prodajem radno mesto, prodajem osećaj da nisi beskoristan“, objašnjava on.

Od glume do pravog posla

Žou sada koristi vreme u „kancelariji“ da uči veštačku inteligenciju, verujući da će mu nove veštine pomoći da pronađe pravi posao.