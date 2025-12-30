Slušaj vest

Na deonici auto-puta između Kruševca (petlje Koševi) i petlje Vrnjačka Banja narednih dana izvodiće se radovi na podešavanju visine saobraćajne signalizacije, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“. Radovi su započeti i obuhvataju deo puta u oba smera, u dužini od oko 30 kilometara

Zbog izvođenja radova, koji će se obavljati u pokretu, u zonama gde se ekipe budu nalazile privremeno će biti zatvorena zaustavna traka, na potezu od oko 50 metara. Saobraćaj će se u tim delovima odvijati voznom i preticajnom trakom, uz prilagođenu signalizaciju.

Kako je najavljeno, radovi bi trebalo da traju oko dve nedelje, ukoliko to dozvole vremenski uslovi. Nadležni apeluju na vozače da u zonama radova voze opreznije, poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

