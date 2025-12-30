Slušaj vest

Mnogi uoči praznika, ali i snega, planiraju da otputuju na planinu. Srbija nudi širok spektar planina za odmor, a jedna od najpopularnijih destinacija je svakako Zlatibor.

Ovim povodom je ekipa Kurira proveravala kakve su cene za smeštaj na planini koja je među omiljena za odmor i dobar provod.

Novogodišnja noć na planini

Nekoliko dana od proslave Nove godine Zlatibor beleži gotovo maksimalnu popunjenost smeštajnih kapaciteta. Hoteli, apartmani i privatni smeštaji su uglavnom raspordati, a u ponudi su ostala pojedina mesta, ali nešto dalje od samog centra.

Ljubiša Juzbašić, ugostitelj sa Zlatibora je pričao o navali pred praznike.

- To se kod nas rezerviše bar mesec dana ranije. Dolaze iz Beograda, Podgorice, Makedonije... Kod nas je godinama ovako, ali bih rekao da je interesovanje sve veće. Pravi se aerodrom, Zlatibor postaje sve ozbiljnija destinacija - govori Juzbašić.

Cena smeštaja

Vladimir Živanović, direktor Turističke organizacije Zlatibor je pričao o aranžmanima koji se nude tokom novogodišnjih praznika.

- Polupansion po osobi, dakle govorimo o novogodišnjim praznicima, a u periodu od makar četiri dana, odnosno tri noćenja, kreće se 450 evra u hotelima nižih kategorija, a ta cena ide i do 800 evra. To je paket dočeka, znači polupansion po osobi i svečani doček u hotelu. Kada pričamo o privatnom smeštaju, oni se kreću od 70-80 evra po noć uoči Nove godine - ističe Živanović.

