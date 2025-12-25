Slušaj vest

Zlatibor će u petak, 26. decembra, uz svečani i raznovrstan program zvanično započeti zimsku turističku sezonu. Tokom čitavog dana posetioce očekuju brojni sadržaji prilagođeni svim generacijama, koji će obeležiti početak praznične zimske atmosfere na ovoj planini.

Tradicionalno otvaranje sezone biće u znaku najmlađih, u 16.30 časova na Kraljevom trgu biće organizovana besplatna podela novogodišnjih paketića za decu sa teritorije opštine Čajetina. Ova dugogodišnja praksa predstavlja lep praznični običaj i znak pažnje usmeren ka deci.

Istog dana počinje i manifestacija "Zlatiborska božićna bajka", koja će trajati od 26. decembra do 31. januara. Tokom više od mesec dana, posetioci će imati priliku da uživaju u bogatom zabavnom i edukativnom programu namenjenom deci, ali i svim ostalim uzrastima, u jedinstvenom prazničnom ambijentu po kojem je Zlatibor prepoznatljiv.

Svečano otvaranje manifestacije "Zlatiborska božićna bajka" zakazano je za 17 časova na Kraljevom trgu, kada će nastupiti Leontina Vukomanović sa dečijim horom "Čarolija", donoseći praznični duh i vedru atmosferu koja simbolično označava početak zimskih dešavanja.

Ovogodišnji program obogaćen je i novim događajem pod nazivom "Golden Winter Opening 2025 - Zlatibor Dual Experience", koji se po prvi put organizuje na Zlatiboru. Manifestaciju zajednički realizuju Opština Čajetina, Turistička organizacija Zlatibor, JP "Gold gondola Zlatibor" i kompleks "Golden Panorama", uz podršku agencije "Trend Marketing". Ovaj događaj će dodatno upotpuniti svečano otvaranje sezone i još jednom potvrditi Zlatibor kao jednu od najatraktivnijih zimskih destinacija u regionu.

"Golden Winter Opening 2025 - Zlatibor Dual Experience" donosi bogat praznični i zabavni sadržaj, spajajući tradicionalne vrednosti planine sa savremenim turističkim konceptima, a ceo program biće realizovan tokom dva dana, u petak, 26. decembra, i subotu, 27. decembra.

Turistička organizacija Zlatibor poziva sve goste i posetioce da 26. decembra prisustvuju svečanom otvaranju zimske sezone i uživaju u bogatom prazničnom programu koji najavljuje još jednu uspešnu i nezaboravnu zimu na Zlatiboru.