Stiže novo jeftinije gorivo na pumpe! Liči na dizel, i može rešiti sve probleme sa visokim cenama - Koristiće se širom Evrope
Evropska komisija razmatra uvođenje novog, jeftinijeg goriva - E20, koje sadrži 20 odsto bioetanola.
Međutim, da bi se ovo gorivo koristilo širom Evrope, potrebno je promeniti postojeća pravila o kvalitetu goriva u EU.
Prema informacijama nemačkog lista Bild, predsednica Komisije Ursula fon der Lajen pisala je o ovoj temi evropskim parlamentarcima Peteru Lizeu, Jensu Gizekeu i Norbertu Linsu, koji se već dugo zalažu za uvođenje E20.
U pismu navodi:
- Trenutno je maksimalni udeo etanola u benzinu 10 odsto (E10). Komisija prepoznaje važnu ulogu većih udela biogoriva u smanjenju emisija postojećih vozila. Kao deo revizije pravila, razmotrićemo i uvođenje E20, uzimajući u obzir moguće probleme sa kompatibilnošću motora, ali i potrebu za podsticanjem ulaganja u napredna biogoriva.
Biogoriva kao brzo rešenje
Za razliku od nekih drugih klimatskih mera, E20 bi se mogao uvesti relativno brzo i bez velikih ulaganja u infrastrukturu.
- Biogoriva su najbrži način za snižavanje cena goriva. To se može postići odmah i bez dodatnih ulaganja. To je konkretna klimatska mera koja direktno utiče na milione Evropljana - rekao je Lize.
Jens Gizeke slično razmišlja.
- Održiva biogoriva su ključna za brzu i društveno prihvatljivu dekarbonizaciju transporta. E20 je rešenje koje već danas funkcioniše, a proizvođači poput BMV-a, Folksvagena i Mercedesa su ga već odobrili za novije motore - kaže Gizeke.
Norbert Lins naglašava i proširuje efekat.
- Domaća proizvodnja bioetanola jača ruralna područja i povećava energetsku bezbednost Evrope - kaže Lins.
Alternativa dizelu je takođe u igri
Debata o biogorivima nije samo o benzinu. Sve se više govori o alternativama dizelu, među kojima se ističe ulje uljane repice.
Stručnjaci ističu da je ovo gorivo po kvalitetu veoma blisko dizelu. Iako ima nešto nižu energetsku vrednost po litru, zbog veće gustine je gotovo jednaka. Pored toga, dizel motori uglavnom mogu da rade na biljna ulja.