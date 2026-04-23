Evropska komisija razmatra uvođenje novog, jeftinijeg goriva - E20, koje sadrži 20 odsto bioetanola.

Međutim, da bi se ovo gorivo koristilo širom Evrope, potrebno je promeniti postojeća pravila o kvalitetu goriva u EU.

Prema informacijama nemačkog lista Bild, predsednica Komisije Ursula fon der Lajen pisala je o ovoj temi evropskim parlamentarcima Peteru Lizeu, Jensu Gizekeu i Norbertu Linsu, koji se već dugo zalažu za uvođenje E20.

Ursula fon der Lajen

U pismu navodi:

- Trenutno je maksimalni udeo etanola u benzinu 10 odsto (E10). Komisija prepoznaje važnu ulogu većih udela biogoriva u smanjenju emisija postojećih vozila. Kao deo revizije pravila, razmotrićemo i uvođenje E20, uzimajući u obzir moguće probleme sa kompatibilnošću motora, ali i potrebu za podsticanjem ulaganja u napredna biogoriva.

Biogoriva kao brzo rešenje

Za razliku od nekih drugih klimatskih mera, E20 bi se mogao uvesti relativno brzo i bez velikih ulaganja u infrastrukturu.

- Biogoriva su najbrži način za snižavanje cena goriva. To se može postići odmah i bez dodatnih ulaganja. To je konkretna klimatska mera koja direktno utiče na milione Evropljana - rekao je Lize.

Jens Gizeke slično razmišlja.

- Održiva biogoriva su ključna za brzu i društveno prihvatljivu dekarbonizaciju transporta. E20 je rešenje koje već danas funkcioniše, a proizvođači poput BMV-a, Folksvagena i Mercedesa su ga već odobrili za novije motore - kaže Gizeke.

Norbert Lins naglašava i proširuje efekat.

- Domaća proizvodnja bioetanola jača ruralna područja i povećava energetsku bezbednost Evrope - kaže Lins.

Alternativa dizelu je takođe u igri

Debata o biogorivima nije samo o benzinu. Sve se više govori o alternativama dizelu, među kojima se ističe ulje uljane repice.