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Tržište nekretnina u Novom Sadu prolazi kroz period stabilizacije nakon velikog rasta cena prethodnih godina. Iako su cene stanova za kupovinu i dalje visoke, stručnjaci za Kurir ističu da je tržište zakupa danas znatno mirnije nego pre dve ili tri godine.

Prema rečima Lane Lemajić iz Solis nekretnina, potražnja za iznajmljivanjem stanova više nije na nivou na kojem je bila ranije, a razlog je manji broj studenata i Rusa koji su prethodnih godina značajno uticali na tržište.

- Potražnja više nije ista za iznajmljivanjem stanova, jer nema studenata i nema Rusa kao pre par godina. Cene garsonjera kreću se od 200 do 400 evra, u zavisnosti od opremljenosti i lokacije (Centar, Grbavica i Liman su najskuplji), dok su veći stanovi često povoljniji - kaže Lemajić.

Ona dodaje da su zakupci danas u znatno povoljnijoj poziciji nego ranije.

- Kirije su u blagom padu, a zakupci imaju više prostora za pregovore. Dešava se da vlasnici koriguju cenu kako bi lakše pronašli podstanare, što pre dve godine nije bio slučaj", objašnjava sagovornica,i dodaje da dok tržište zakupa usporava, kupovina stanova i dalje privlači veliku pažnju građana.

- Cene nekretnina i dalje su visoke, posebno na atraktivnim gradskim lokacijama kao što je sam centar, Limani, Grbavica i Bulevari. Kvadrat starogradnje u Novom Sadu trenutno se kreće od 2.000 do 2.200 evra, dok je za kvadrat u novogradnji potrebno izdvojiti u proseku oko 3.000 evra - kaže ona.

Cene kvadrata u Novom Sadu Veternik - od 1.400 do 2.000 evra po kvadratu u zavisnosti od lokacije i tipa gradnje

Futog - oko 1.500 evra

Kać - oko 1.250 evra

Rumenka - oko 1.200 evra po kvadratu

Begeč – oko 1.100 €/m².

Kisač – oko 1.000 €/m².

Kovilj – ispod 1.000 €/m².

Foto: frantic00/Shutterstock

Razlike u cenama posebno su vidljive kada se uporede centralne gradske lokacije sa prigradskim naseljima.

- U predgrađu je kvadrat značajno jeftiniji u odnosu na gradske lokacije. Cene se kreću od 1.800 do 2.300 evra po kvadratu, dok se u gradu stanovi prodaju po cenama od 2.700 do čak 4.000 evra po kvadratu, u zavisnosti od lokacije i kvaliteta gradnje - navodi Lemajić.

Prema njenim rečima, iako se često govori o kupcima koji raspolažu gotovinom, tržište funkcioniše kao povezan sistem u kojem učestvuju i kupci na kredit.

- Kupovina za keš i kredit usko su povezane. Onaj koji kupuje za gotovinu najčešće je prethodno prodao neku nekretninu, dok je kupac te nekretnine verovatno koristio stambeni kredit ili kombinaciju kredita i gotovine. U praksi se ipak najveći broj kupovina realizuje putem stambenih kredita - objašnjava Lemajić.

Dodaje da iskustva agencije pokazuju da većina kupaca uredno izmiruje svoje obaveze.

- Naši klijenti su uglavnom kreditno sposobni, redovno otplaćuju rate i uspevaju da zadrže vlasništvo nad nekretninama. Zbog toga i dalje postoji interesovanje za kupovinu stanova, uprkos visokim cenama - zaključuje Lana Lemajić iz Solis nekretnina.

Iako je tržište izdavanja znatno mirnije nego ranije, nekretnine u Novom Sadu i dalje predstavljaju jednu od najtraženijih investicija. Stručnjaci smatraju da se tržište trenutno nalazi u fazi stabilizacije, ali bez značajnijeg pada cena stanova u skorijem periodu.