Od skromnih 8.500 evra za svega četiri kvadrata u Šafarikovoj ulici, pa do čak pet miliona evra za čitavu zgradu na Futoškom putu, tržište poslovnog prostora u Novom Sadu beleži velike razlike u cenama. Ipak, prosečna vrednost kvadrata kreće se oko 2.500 evra, dok u centru grada može premašiti i 4.500 evra.

- Poslovni prostor se nalazi u pasažu stambene zgrade. Ne poseduje mokri čvor, mogućnost korišćenja toaleta od lokala pored - navedeno je u oglasu za prodaju malog lokala od četiri kvadrata.

U ponudi se nalazi i hotel u Jevrejskoj ulici, čija cena dostiže gotovo pet miliona evra.

U centru kvadrat i preko 4.500 evra

- Na samom uglu Jevrejske i Gajeve ulici, u centru Novog Sada, nalazi se izuzetno atraktivan poslovni prostor ukupne površine 1.455 kvadrata”. Ovaj poslovni prostor ( u trenutnom radu hotel, restoran, kafić ) je jedan od najreprezentativnijih objekata u centru grada, kombinacija izvrsne lokacije, velike površine i potpune opremljenosti - navedeno je u oglasu.

U strogom centru grada i u zoni oko Spensa, gde je potražnja najveća, cena kvadrata kreće se između 3.200 i više od 4.500 evra. U tim delovima najčešće se kupuju manji, već razrađeni lokali koji važe za sigurnu investiciju.

S druge strane, oni koji traže veće prostore po povoljnijim cenama okreću se periferiji. Na Adicama, Klisi i udaljenijim delovima Telepa kvadrat se može naći u rasponu od 1.400 do 1.800 evra. Srednji cenovni nivo drže Novo naselje i Detelinara, gde se poslovni prostori srednje veličine prodaju za između 1.950 i 2.500 evra po kvadratu.

Prema rečima Danče Slavova, vlasnika agencije "Status nekretnine", tržište poslovnih prostora u Novom Sadu trenutno je stabilno i bez većih promena.

- Tržište trenutno stagnira i nema većih odstupanja, pa je prodaja na istom nivou kao u prethodnom periodu. Onaj ko želi da pokrene posao ili da ulaže u određeni biznis, on to i dalje aktivno radi - objašnjava Slavov.

On naglašava da lokacija i dalje ima presudnu ulogu u formiranju cena, naročito u najtraženijim delovima grada.

- Centar grada, Radnička ulica i bulevari su i dalje najatraktivniji za prodaju poslovnog prostora. U samom centru, cena kvadrata iznosi i više od 4.500 evra - navodi Slavov.

Zakup varira u zavisnosti od lokacije

Razlike su izražene i kada je u pitanju zakup. Tako vlasnik prostora od četiri kvadrata na Bulevaru oslobođenja traži 180 evra mesečno, dok zakup velikog prostora od 13.884 kvadrata na Klisi iznosi čak 69.420 evra.

U centru grada i na Bulevaru oslobođenja cene zakupa dostigle su maksimum. Mali ulični lokali do 20 kvadrata izdaju se za između 500 i 900 evra mesečno, u zavisnosti od pozicije i širine izloga. Za veće kancelarijske prostore u savremenim zgradama cena se kreće od 15 do 20 evra po kvadratu, što znači da firma koja koristi 150 kvadrata mora izdvojiti između 2.250 i 3.000 evra mesečno.

Promet i trendovi na tržištu

Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda za četvrti kvartal 2025. godine, u Novom Sadu je za kupovinu poslovnih prostora izdvojeno više od 6,5 miliona evra. Na nivou cele države primećen je rast kupovina putem kredita na 14 odsto, ali se poslovni prostori i dalje uglavnom kupuju gotovinom ili kroz investicione fondove.

Na Grbavici, prosečna mesečna kirija za kancelariju od 60 kvadrata iznosi između 750 i 900 evra. Veći prostori od oko 120 kvadrata, pogodni za IT firme ili ordinacije, izdaju se za 1.400 do 1.800 evra mesečno. U ovom delu grada dodatno se naplaćuje parking, koji može koštati i do 100 evra mesečno.