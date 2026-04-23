Za četiri kvadrata bez toaleta 8.500 evra: Oglas za poslovni prostor u Novom Sadu zasenio i Beograd, a tek da vidite šta za 69.420 evra daju u zakup
Od skromnih 8.500 evra za svega četiri kvadrata u Šafarikovoj ulici, pa do čak pet miliona evra za čitavu zgradu na Futoškom putu, tržište poslovnog prostora u Novom Sadu beleži velike razlike u cenama. Ipak, prosečna vrednost kvadrata kreće se oko 2.500 evra, dok u centru grada može premašiti i 4.500 evra.
- Poslovni prostor se nalazi u pasažu stambene zgrade. Ne poseduje mokri čvor, mogućnost korišćenja toaleta od lokala pored - navedeno je u oglasu za prodaju malog lokala od četiri kvadrata.
U ponudi se nalazi i hotel u Jevrejskoj ulici, čija cena dostiže gotovo pet miliona evra.
U centru kvadrat i preko 4.500 evra
- Na samom uglu Jevrejske i Gajeve ulici, u centru Novog Sada, nalazi se izuzetno atraktivan poslovni prostor ukupne površine 1.455 kvadrata”. Ovaj poslovni prostor ( u trenutnom radu hotel, restoran, kafić ) je jedan od najreprezentativnijih objekata u centru grada, kombinacija izvrsne lokacije, velike površine i potpune opremljenosti - navedeno je u oglasu.
U strogom centru grada i u zoni oko Spensa, gde je potražnja najveća, cena kvadrata kreće se između 3.200 i više od 4.500 evra. U tim delovima najčešće se kupuju manji, već razrađeni lokali koji važe za sigurnu investiciju.
S druge strane, oni koji traže veće prostore po povoljnijim cenama okreću se periferiji. Na Adicama, Klisi i udaljenijim delovima Telepa kvadrat se može naći u rasponu od 1.400 do 1.800 evra. Srednji cenovni nivo drže Novo naselje i Detelinara, gde se poslovni prostori srednje veličine prodaju za između 1.950 i 2.500 evra po kvadratu.
Prema rečima Danče Slavova, vlasnika agencije "Status nekretnine", tržište poslovnih prostora u Novom Sadu trenutno je stabilno i bez većih promena.
- Tržište trenutno stagnira i nema većih odstupanja, pa je prodaja na istom nivou kao u prethodnom periodu. Onaj ko želi da pokrene posao ili da ulaže u određeni biznis, on to i dalje aktivno radi - objašnjava Slavov.
On naglašava da lokacija i dalje ima presudnu ulogu u formiranju cena, naročito u najtraženijim delovima grada.
- Centar grada, Radnička ulica i bulevari su i dalje najatraktivniji za prodaju poslovnog prostora. U samom centru, cena kvadrata iznosi i više od 4.500 evra - navodi Slavov.
Zakup varira u zavisnosti od lokacije
Razlike su izražene i kada je u pitanju zakup. Tako vlasnik prostora od četiri kvadrata na Bulevaru oslobođenja traži 180 evra mesečno, dok zakup velikog prostora od 13.884 kvadrata na Klisi iznosi čak 69.420 evra.
U centru grada i na Bulevaru oslobođenja cene zakupa dostigle su maksimum. Mali ulični lokali do 20 kvadrata izdaju se za između 500 i 900 evra mesečno, u zavisnosti od pozicije i širine izloga. Za veće kancelarijske prostore u savremenim zgradama cena se kreće od 15 do 20 evra po kvadratu, što znači da firma koja koristi 150 kvadrata mora izdvojiti između 2.250 i 3.000 evra mesečno.
Promet i trendovi na tržištu
Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda za četvrti kvartal 2025. godine, u Novom Sadu je za kupovinu poslovnih prostora izdvojeno više od 6,5 miliona evra. Na nivou cele države primećen je rast kupovina putem kredita na 14 odsto, ali se poslovni prostori i dalje uglavnom kupuju gotovinom ili kroz investicione fondove.
Na Grbavici, prosečna mesečna kirija za kancelariju od 60 kvadrata iznosi između 750 i 900 evra. Veći prostori od oko 120 kvadrata, pogodni za IT firme ili ordinacije, izdaju se za 1.400 do 1.800 evra mesečno. U ovom delu grada dodatno se naplaćuje parking, koji može koštati i do 100 evra mesečno.
Za zakupce kojima nije presudna velika frekvencija prolaznika, Novo naselje nudi najpovoljnije opcije. Lokal od 40 kvadrata može se iznajmiti za 300 do 450 evra mesečno, dok se manji kancelarijski prostori u stambenim zgradama mogu naći već za 200 do 250 evra, što je pogodno za agencije, knjigovodstvene kancelarije ili kozmetičke salone.
Biznis Kurir/Dnevnik.rs