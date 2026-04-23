Na Balkanu postoji jedna "država“ koju niko zvanično ne priznaje, ali ona i dalje živi, i to zahvaljujući vodi koja je svojevremeno pokrenula pravu malu pobunu.

Reč je o selu Vevčani u Severna Makedonija, smeštenom na oko 30 kilometara od Ohrid. Iako na prvi pogled deluje kao još jedno mirno planinsko mesto, njegova priča je sve samo ne obična. Početkom devedesetih, u vreme raspada SFR Jugoslavija, meštani Vevčana našli su se u sukobu sa vlastima zbog vode.

Država je planirala da preusmeri njihove poznate izvore pitke vode, što je izazvalo ogroman revolt. Vevčanci su reagovali odlučno i bez kompromisa - fizički su branili svoje izvore, ne želeći da se odreknu prirodnog bogatstva koje ih je vekovima održavalo.

Iz tog prkosa i otpora, 1993. godine nastaje Republika Vevčani. Iako nikada nije imala stvarni politički legitimitet, ova "država“ je bila snažan simbol bunta, nezavisnosti i lokalnog identiteta, uz doza balkanskog humora.

Meštani su otišli korak dalje pa su osmislili i sopstvene "državne“ elemente - pasoš (koji je samo suvenir i nema stvarnu upotrebnu vrednost) novac, zastavu, pa čak i "vladu“ i simbolične zakone.

Danas je ova neobična priča deo turističkog šarma mesta, a posebno dolazi do izražaja tokom čuvenog Vevčanski karneval, koji se održava svake godine 13. i 14. januara. Karneval se poklapa sa proslavom pravoslavne Nove godine po julijanskom kalendaru i predstavlja jedinstvenu kombinaciju tradicije, satire i potpune slobode izražavanja.

Republika Vevčani je istoimeno selo na oko 30 km od Ohrida