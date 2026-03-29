Hrvatska kompanija Jadrolinija prihvatila je ponudu od 45.900 evra plus PDV za nabavku 3.000 kompleta dečjih kockica u obliku trajekta. Iako na prvi pogled deluje neobično da brodarska firma kupuje igračke, u pitanju je jedan od njihovih najtraženijih suvenira, pa je potražnja sve veća.

Posao je dobila firma iz Zagreba, koja je na tender vredan oko 55.000 evra plus PDV dala povoljniju ponudu i tako obezbedila ugovor, pa će isporučiti novu seriju popularnih kockica.

Ovi setovi su postali pravi hit među putnicima i turistima. Prva serija je rasprodata još pre božićnih praznika, pa je Jadrolinija morala hitno da naruči nove količine.

Prema specifikaciji tendera, jedan komplet sadrži 581 kockicu, a od njih se sklapa maketa trajekta dugačka do 40 cm, visoka do 20 cm i široka oko 8 cm. Kriterijumi za izbor bili su cena i rok isporuke, ali nijedan ponuđač nije dobio dodatne bodove za brzinu isporuke.

Zanimljivo je da je Jadrolinija ranije te iste setove prodavala po 45 evra, dok ih sada nabavlja po ceni od oko 19 evra po komadu. To znači da na svakom setu ima značajnu razliku u ceni.

Ako uspeju da prodaju svih 3.000 kompleta po staroj ceni, ukupna zarada bi mogla da dostigne oko 77.625 evra, što ovaj “suvenir projekat” čini vrlo isplativim poslom za kompaniju.

Podsećamo, Jadrolinija je najveća hrvatska putnička brodarska kompanija, osnovana 1947. godine u Rijeci. U stopostotnom je vlasništvu Republike Hrvatske i osnovna joj je djelatnost redoviti pomorski prevoz putnika i vozila, povezujući hrvatsku obalu sa gotovo svim naseljenim ostrvima, kao i sa lukama u Italiji.