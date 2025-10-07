Dok Jadrolinija radi na nabavci novih brodova i restrukturiranju kompanije, paralelno se fokusira i na ribrending, a deo te strategije su i proizvodi koji zadovoljavaju sve veći broj upita putnika.

Jedna od poslednjih ideja kompanije bila je maketa trajekta, ali kako bi masovna proizvodnja bila komplikovana, odlučili su se za brod od kockica za slaganje. Rezultat je bio spektakularan - kockice su se razgrabile praktično odmah nakon dolaska.

Jadrolinija je najveća hrvatska pomorska kompanija koja se bavi linijskim i trajektnim saobraćajem. Osnovana je 1947. godine i prepoznatljiva je po svojoj plavoj floti brodova koji povezuju hrvatske obale, ostrva i međunarodne destinacije.

Za Morski HR o ovom projektu govorila je Marija Zaputović Mavrinac, zamenica predsednika uprave, sa skoro dvadeset godina iskustva u menadžmentu, komunikacijama i strateškom komuniciranju.

- Jadrolinija već dugo ima svoju liniju suvenira, ali smo to radili skromno, bez velikog oglašavanja - peškiri, majice, proizvodi za more i putovanja. Vremenom su stizali upiti mogu li prodati maketu brodova, ali pošto maketarstvo brodova nije jednostavno, dosetili smo se kockica za slaganje - rekla je Zaputović Mavrinac.

Razvoj ideje počeo je pre godinu dana, uz fokus na klasični dvostrani ro-ro trajekt koji ljudi najčešće susreću kod svojih otoka. Nakon nekoliko skica i manjih izmena, nastao je model koji je izazvao veliko oduševljenje – reakciju koju, priznaju u Jadroliniji, nisu očekivali.

Prva serija kockica, ukupno oko dve hiljade komada, rasprodata je za svega dva meseca. Maketa se sastoji od 581 kockice i prodaje se po ceni od 45 evra, odnosno 5.265 dinara.