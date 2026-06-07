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Kupovina prvog stana je za većinu građana Srbije ključan finansijski poduhvat, a povrat PDV-a često predstavlja značajnu olakšicu.

Kupovina prvog stana za većinu građana Srbije predstavlja najvažniji životni korak, ali i ogroman finansijski poduhvat u kojem se ozbiljno računa na svaku olakšicu. Među njima je svakako refundacija PDV-a, povrat novca koji neretko služi za opremanje doma, otplatu garaže ili pokrivanje drugih troškova.

Međutim, u praksi se sve češće dešavaju situacije u kojima kupci, potpuno uvereni da ispunjavaju sve zakonske uslove, dožive ozbiljan šok kada im Poreska uprava odbije zahtev.

O tome kako administrativne zamke i nepoznavanje propisa mogu koštati građane na hiljade, pa i desetine hiljada evra, govori advokatica Tijana Vladisavljević.

Zamka u ostavinskom postupku

Jedan od najdrastičnijih primera iz prakse advokatice Vladisavljević svedoči o tome kako porodična solidarnost može da se obije o glavu.

- Imali smo slučaj kupca prvog stana koji je izgubio preko 15.000 evra refundacije PDV-a zbog odluke donete godinama ranije u ostavinskom postupku. Nakon smrti oca, on se odrekao svog naslednog dela (polovine porodične kuće) u korist svog brata. Želeo je da učini dobro delo za člana porodice, ne sluteći kakve će to posledice imati. Kada je kupio svoj stan, planirao je da od povrata PDV-a otplati i garažu, ali ga je sačekao hladan tuš - navodi naša sagovornica.

Kako dalje objašnjava, Poreska uprava u ovom slučaju primenjuje striktno tumačenje Zakona o nasleđivanju. Prema članu 216. ovog zakona, izjava kojom se neko odriče nasledstva u korist određenog naslednika pravno se smatra kao prijem nasleđa, nakon čega se ta imovina istovremeno poklanja drugom licu.

Javni beležnik Foto: Dragana Udovičić/Ilustracija

- U očima države, taj čovek je postao vlasnik polovine kuće i istog trenutka je poklonio bratu. Fizički je nikada nije posedovao niti koristio, ali je za Poresku upravu on već jednom stekao stambenu nepokretnost. Zbog toga njegov novokupljeni stan više ne ispunjava uslov da bude "prvi stan" - kaže Vladisavljević iz istoimene advokatske kancelarije.

Ipak, moglo je drugačije.

Pošto u tom trenutku nije bilo drugih naslednika, pravno ispravan korak bio je da izjavi da se "ne prihvata nasledstva". Imovina bi svakako pripala bratu, ali se ne bi računalo da je budući kupac ikada bio vlasnik nekretnine, čime bi sačuvao svojih 15.000 evra.

Navedeno se odnosi, podvlači advokatica, na konkretan slučaj, jer univerzalno rešenje ne postoji.

Srušena kuća koja i dalje "živi" na papiru

Da država pod lupom proverava svaki detalj jer se radi o vraćanju novca iz budžeta, potvrđuje još jedan bizaran slučaj iz njene prakse. Jedan klijent se obratio kancelariji radi pripreme žalbe nakon što mu je Poreska uprava odbila povrat PDV-a. Bio je ubeđen da je sve čisto jer je od imovine u prošlosti nasledio samo plac za koji je verovao da je isključivo građevinsko zemljište.

- Međutim, na toj parceli je nekada davno postojala kuća. Iako je ona fizički bila srušena, nikada nije bila izbrisana iz zvaničnih evidencija. Poreska uprava je tako zaključila da je on kroz ostavinu nasledio i stambeni objekat, pa je zahtev odbijen - navodi Tijana Vladisavljević.

Sličan problem imaju i građani koji su u nekom trenutku imali makar i minijaturan suvlasnički udeo u nekoj staroj porodičnoj kući ili stanu. Čak i ako su taj udeo kasnije prodali ili poklonili, zakon jasno kaže: ako ste u relevantnom periodu (počev od 1. jula 2006. godine) bili vlasnik ili suvlasnik stambenog prostora makar i na jedan dan – gubite pravo na olakšicu.

Skriveni problem zajedničke kupovine supružnika

Još jedna česta zamka u koju parovi upadaju dešava se prilikom same kupovine, u dogovoru sa investitorima. Mnogi supružnici logično misle da će, ukoliko oboje budu navedeni kao kupci u ugovoru, imati pravo na maksimalnu refundaciju – 40 kvadrata za nosioca i još 15 kvadrata za supružnika (ukupno 55 m²).

Međutim, praksa Poreske uprave je u ovom slučaju neumoljiva.

- Ako su u ugovoru oba supružnika označena kao kupci, Poreska uprava najčešće priznaje pravo na refundaciju za svega 40 kvadrata ukupno (odnosno po 20 m² za svakog). Pojedini investitori predlažu ovakav model jer se parovi tako osećaju sigurnije. Ipak, ono što kupci gube iz vida jeste da je imovina stečena u braku ionako njihova zajednička imovina, čak i kada je samo jedan supružnik formalno upisan u ugovor. Želeći dodatnu papirnu sigurnost, supružnici tako nesvesno sebi zakinu povrat novca za čak 15 kvadrata - objašnjava naša sagovornica.

Roditelji vas prijavili kad ste bili deca? Zaboravite na povrat novca

Da stvar bude još komplikovanija, država pamti i odluke iz vašeg detinjstva. Vladisavljević navodi primer kupca koji je bio stopostotno siguran da ispunjava sve uslove, dok se u postupku nije otkrila informacija stara decenijama.

Naime, kada su njegovi roditelji pre mnogo godina kupovali stan u starogradnji, iskoristili su pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava i njega su, kao maloletno dete, prijavili kao člana domaćinstva. Pošto su ova dva prava zakonski povezana, činjenica da je kao dete "iskoristio" poresku olakšicu preko roditelja, potpuno mu je ukinula pravo da danas, kao odrastao čovek, dobije povrat PDV-a za svoj prvi stan.

- Sve ove situacije pokazuju da je preventiva jedini spas. Mnogo je jednostavnije i jeftinije angažovati stručno lice da detaljno pročešlja dokumentaciju i istoriju pre davanja izjava pred notarom ili potpisivanja ugovora o kupovini, nego kasnije voditi skupe, neizvesne i iscrpljujuće upravne sporove sa državom - zaključuje advokatica Tijana Vladisavljević.