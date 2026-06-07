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Građani koji su u periodu nezaposlenosti sami uplaćivali penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 15 Zakona o PIO često imaju dilemu da li mogu kasnije biti terećeni za dug ukoliko nisu formalno odjavili osiguranje.

Po pravilu, osiguranje po članu 15 traje sve dok se rešenjem ne utvrdi njegov prestanak. Prestanak može nastupiti na zahtev samog osiguranika, ali i po službenoj dužnosti, u situacijama kada osoba zasnuje radni odnos i ponovo uđe u obavezno osiguranje.

Takođe, prestanak osiguranja može biti utvrđen i zbog neredovnog plaćanja doprinosa.

- Ukoliko doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, svojstvo osiguranika prestaje po službenoj dužnosti, i to sa poslednjim danom za koji je doprinos uredno plaćen. To u praksi znači da, čak i ako osoba nije formalno podnela zahtev za odjavu, osiguranje ne mora trajati neograničeno niti automatski generisati dug nakon prestanka plaćanja, već prestaje pod zakonski definisanim uslovima - kažu u PIO fondu.

Ipak, uvek se preporučuje da osiguranici proverе svoj status u PIO fondu kako bi izbegli eventualne nejasnoće u vezi sa stažom i eventualnim obavezama pred odlazak u penziju.