Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obavestio je građane da je servis "Uvid u podatke matične evidencije", kojem se pristupalo uz pomoć PIN koda, zvanično ugašen krajem 2025. godine.

Istovremeno, iz Fonda poručuju da se PIN kodovi više neće izdavati, čime je ovaj način pristupa trajno stavljen van upotrebe. Umesto toga, korisnicima su dostupne nove, savremenije elektronske usluge koje omogućavaju lakši i bezbedniji pristup podacima.

Ove usluge nalaze se na sajtu Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali je za njihovo korišćenje neophodno prethodno kreirati eID nalog putem portala eUprava. Jedna od ključnih novina je usluga "e-Kalkulator", namenjena osiguranicima koji u tekućoj godini ostvaruju pravo na penziju. Ona omogućava okvirni obračun budućeg iznosa penzije, na osnovu podataka iz evidencije Fonda, što građanima daje jasniju sliku o primanjima koja mogu da očekuju nakon penzionisanja.

Druga usluga, „Moj staž i penzija“, prvenstveno je namenjena zaposlenim osiguranicima. Putem nje moguće je proveriti evidentirani radni staž, kao i dobiti procenu buduće penzije, takođe na osnovu zvaničnih podataka iz baze Fonda.

Pored toga, građani mogu da izvrše uvid u svoje podatke i preko portala eUprava, u okviru opcije "Moji podaci", gde su objedinjene različite informacije iz državnih evidencija.

Važno je naglasiti da je pristup svim ovim uslugama moguć isključivo za registrovane korisnike portala eUprava, a prijava se potvrđuje putem aplikacije ConsentID, koja omogućava sigurno elektronsko identifikovanje. Uvođenjem novih digitalnih servisa, Fond PIO nastavlja modernizaciju svojih usluga, sa ciljem da građanima omogući jednostavniji, brži i bezbedniji pristup ključnim informacijama o radnom stažu i budućoj penziji.