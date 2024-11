Kada penzioner odluči da nastavi sa radom, on će i dalje primati platu od poslodavca, dok će mu penzija biti isplaćena od strane Fonda PIO.

U tom slučaju, poslodavac je obavezan da redovno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao da je zaposlen običan radnik, a doprinosi se obračunavaju po standardnoj stopi na zaradu, bez obzira na to što je zaposleni u penziji. Ovi doprinosi se potom računaju u obračun njegove penzije, čime se penzioneru omogućava da povrati eventualne iznose penzije u budućnosti.

- Kada zaposleni ostvari minimalni uslov za starosnu penziju, uz godine života koje to prate, sa poslodavcem može da se dogovori o produžetku rada na istoj poziciji. Međutim, neophodno je da pre podnošenja zahteva za penziju prvo raskine radni odnos i izvrši odjavu osiguranja, između čega treba da da bude bar dan razlike - naveli su iz PIO Fonda.

- Na osnovu novih uplata doprinosa, Fond PIO može utvrditi povoljniji iznos penzije. To znači da, iako je penzioner već započeo isplatu penzije, nakon određenog vremena rada može doći do povećanja iste, ukoliko nove uplate za penzijsko osiguranje dovedu do tog većeg iznosa - objašnjavaju iz PIO Fonda.