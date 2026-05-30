Ljudi koji planiraju preseljenje iz Beograda u neko od prigradskih naselja radi bega od gradske buke i uživanja u prirodi sigurno su razmatrali i Nove Banovce kao jednu od opcija za peseljenje.

Ipak, bez obzira kolikom ušteđevinom raspolažu ili nekretninom koju žele da prodaju pa da za te pare sagrade kuću u Novim Banovcima, pitanje je koliko bi im se ta investicija isplatilla.

Naime, sudeći prema ceni placa koji se prodaje u tom naselju u opštini Stara Pazova, pre bi se reklo da bi potencijalne kupce to moglo skupo da košta.

- Prodajem plac u Novim Banovcima 7.44 ara. Cena 86.000 evra - piše u oglasu koji je objavljen na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se ne navode nikakvi detalji o vlasničkim odnosima, o priključcima za vodu i struju, pa će oni koje ova njiva zanima morati lično da se obrate vlasniku.

Novi Banovci administrativno pripadaju opštini Stara Pazova u Sremskom okrugu na desnoj obali Dunava. Udaljenis u 12 kilometara uzvodno od Zemuna i tri kilometra od Batajnice. Prema popisu stanovništva iz 2015.godine u Novim Banovcima je živelo 15.835 stanovnika.