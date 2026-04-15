Kako navodi vlasnica Radmila Radoičić radi se o atraktivnom zemljištu, koje može biti pogodno za razne namene, kao što su stambena izgradnja, poljoprivreda ili investicije. Kada se prodajna cena podeli sa površinom jasno je da ar placa košta nešto više od 3.000 evra.

- Prodajemo plac ukupne površine 43 ara, koji se sastoji iz tri uređene parcele, na jednoj od najlepših lokacija Fruške gore – u neposrednoj blizini Iriga i manastira Hopovo. Idealno za izgradnju porodične vikendice, kuće za odmor ili mini turističkog objekta - piše u oglasu koji je Radmila objavila na portalu Dijaspora.online.

Ona dodaje da je zemljište predviđeno za "stanovanje manjih gustina", što znači manji broj stambenih jedinica raspoređen na većoj površini.

Foto: Printscreen/Dijaspora Oglasi

Vlasnica ističe i prednosti placa za koji traži 138.000 evra.

- Okružen zelenilom i netaknutom prirodom Fruške gore, odlična pristupačnost – mirna ulica, lako dostupan teren, prelepa osunčana pozicija tokom celog dana, savršeno mesto za one koji žele mir, privatnost i čist vazduh, blizina manastira Hopovo i poznatih fruškogorskih šetnih staza - nabraja Radmila Radoičić.

Prema njenim rečima plac je pogodan za gradnju, kao investicija ili za stvaranje ličnog kutka za odmor i uživanje.

Manastir Novo Hopovo na Fruškoj gori, po mnogima je jedan od najlepših manastira u ovom delu Srbije. Podignut je u 15. veku i iako je, poput mnogih svetinja na ovim prostorima pretrpeo brojna stradanja, uspeo je da opstane zahvaljujući monaštvu i vernicima koji su ga neumorno obnavljali.

Manastir Novo Hopovo Foto: Igor Markov / Alamy / Profimedia

Novo Hopovo je i dom najstarije relikvije u Srbiji - u njemu se čuvaju netruležne mošti Svetog Teodora Tirona, sveca koji štiti od zlih sila i nevolja.