Cene parcela na Fruškoj gori zavise od opremljenosti, lokacije i veličine, a kreću se od 15 do neverovatnih 370 evra po kvadratu.

Najskuplje su parcele bliže gradu i one koje su veće na kojima je moguća izgradnja zgrada.

Iako je potražnja za parcelama u poslednje vreme slabija, cene nisu povoljnije, čak po rečima agenata koji se bave trgovinom ove vrste nekrentina su “bezobrazno skupe”. Oni koji žele da pazare zemljište u opštinama koje su na Fruškoj gori u većini slučajeva planiraju izgradnju kuća, a ima i zainteresovanih investitora koji planiraju manje zgrade.

Sudeći po onome što je ponuđeno u oglasima najskuplje su parcele u Sremskoj Kamenici, pogotovo one bliže Novom Sadu. Najskuplja parcela se prostire na 4.175 kvadrata, i nalazi se u Sremskoj Kamenici, a cena je 1.550.000 evra, odnosno kvadrat je 371 evro.

U Sremskoj Kamenici 50.500 evra - 505 kvadrata

U Velikoj Remeti plac od 2.772 kvadrata košta 44.000 evra, pa je kvadrat 15 evra. U Ledincima je plac od 4.469 kvadrata u ponudi po ceni od 175.000 evra, a kvadrat je 39,16 evra.U Bockama plac površine 2.825 košta 197.750, pa je kvadrat 70 evra.

Ukoliko su parcele manje, ne znači da će biti jeftinije. Naprotiv, što su u urbanijem delu to su i skuplje, ili ukoliko imaju kompletno sve za opremu i početak gradnje takođe će kvadrat biti veći. Jedna takva parcela od 505 kvadrata u Sremskoj Kamenici košta 50. 500, pa je kvadrat 100 evra. Međutim ima i manjih parcela koje su skuplje, ali su u urbanom delu Sremskim Karlovaca, pa recimo parcela 399 kvadrata košta 59.990 odnosno 150 evra je kvadrat.

Fruška gora

Prema rečima direktora “Status nekretnina” Danča Slavova cene parcela za gradnju na Fruškoj gori prema onome što oni imaju u ponudi su od 30 do 150 evra po kvadratu.

- Najskuplje je tamo gde nema puno ponude, a potražnja je i dalje velika. Reč je svakako o Sremskoj Kamenici, jer je ona blizu Novog Sada, ali dosta parcela je prodato u poslednjih nekoliko godina. Najviše interesovanja za parcelama bilo je kada je krenula epidemija korone, pa su ljudi odlazili iz grada u mesto gde bi mogli izgraditi kuću uz koju bi imali i dvorište. Međutim, u poslednje vreme, interesovanje za parcelama je nešto slabije – kazao je Slavov i dodao da na cenu parcela utiče i blizina puta, opremljenost vodom, strujom, gasom i one su najskuplje.

Rast aktivnosti na tržištu nekretnina

Vrednost tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji u 2024. godini iznosila je 7,4 milijarde evra, što je rast od 15 odsto u odnosu na 2023. godinu, a broj kupoprodajnih ugovora 126.787, što je povećanje od 4,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu, navedeno je u izveštaju Republičkog geodetskog zavoda. Tržište stanova u 2024. godini zabeležilo je porast aktivnosti u odnosu na 2023. godinu, mereno rastom broja kupoprodajnih ugovora od 12,8 odsto i rastom vrednosti tržišta od 21,1 odsto. Takođe, umeren rast cena stanova obeležio je celu 2024, sa godišnjom stopom rasta od oko pet procenata.