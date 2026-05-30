Najava kineskih investicija u "Jumko" i "Simpo" na jugu Srbije dočekani su s dozom opreza. Ovo nije prvi put da se pominju strana ulaganja i podizanje iz pepela nekadašnjih industrijskih giganata na kojima su tranzicija, ratovi i sankcije ostavili trajne posledice.

U vranjskim "Jumku" i "Simpu" nekada je radilo blizu 20.000 radnika, a danas je taj broj jedva 3.000 zaposlenih koji se bore za opstanak.

Tri razloga Kineza

Dolazak investitora iz inostranstva značio bi podizanje iz pepela ovih fabrika, od kojih zavisi život mnogih ljudi na jugu Srbije. Mnogi se pitaju kakvu računicu imaju Kinezi, posebno što su u pitanju industrije u kojima imaju globalnu dominaciju.

Prema oceni prof. dr Ljubodraga Savića, postoji više razloga zašto Kinezi žele da ulažu u "Jumko" i "Simpo".

- Srbija je na putu ulaska u Evropsku uniju i ima potpuno drugačiji status u odnosu na Kinu, pa je, verujem, procena Kineza da će na ovaj način lakše i pod povoljnijim uslovima ući na evropsko tržište. Drugi razlog je što je jug Srbije manje razvijen, pa je cena rada neuporedivo niža nego u Beogradu ili u odnosu na zemlje EU. Treći, Kina ima ofanzivni pristup i to drugačije doživljava. Kada su kupili RTB Bor, on je tada imao gubitak od jedne milijarde evra. Tada su se svi krstili, a danas Kinezi imaju najprofitabilniju fabriku u Evropi i ogromnu zaradu - rekao je prof. Savić.

Šta kažu sindikati Iz sindikata Jumko-Spas za Kurir kažu da je sastanak sa članovima sindikata o najavljenim kineskim investicijama u kompaniju zakazan za ponedeljak.

- Sindikalna organizacija će imati svoj sastanak i upravo ćemo o tome razgovarati. To će biti tema sastanka. O tome je i javnost čula - navode iz ovog sindikata.

Kako kažu, očekuju i zvanične informacije iz menadžmenta kompanije, ali i države.

Iz kompanije "Simpo" saznajemo da su nadležni s kojima bi trebalo razgovarati na temu kineskih investicija i najavljeno ulaganje u njihovu kompaniju na službenom putu. T. S.

Prema njegovim rečima, gde god Kina dođe, samo širi biznis i nema sumnje da će tako biti i sa ovim kompanijama.

- Za Srbiju je izuzetno važno da dovodi investitore u manje razvijene krajeve kako bi i oni mogli da napreduju i razvijaju se. Srbija dobro vodi računa o ravnomernom razvoju zemlje i tako treba da bude - dodao je on.

Sigurnost za radnike

Na pitanje šta radnici "Jumka" i "Simpa" mogu da očekuju nakon kineskih investicija u njihove fabrike, prof. Savić naglašava da Kinezi dolaze da ostanu.

- Verujem da se oni dobro raspitaju pre nego što dođu i ne očekujem neko drastično povećanje plata za radnike. Ali dugoročno gledano, posao u tim fabrikama je sigurniji za radnike. Kinezi ne dolaze samo iz čisto profitnog motiva. Naravno da je profit glavni razlog, ali oni imaju drugu računicu. Za razliku od evropskih kompanija, koje ne zanima sam radnik, Kinezi to gledaju drugačije, vešti su i verujem da će napraviti dobar biznis - zaključio je prof. Savić.