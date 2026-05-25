Slušaj vest

- Mnogo radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije grade i Ekspo, ne mislim samo na zdanja, već i na puteve, i na pruge, na Vožd Karađorđe, na Dunavski koridor... Pričali smo i o inovacionoj saradnji i saradnji vezanoj za AI i R&D centre. Tu smo pričali i o nuklearnoj energiji, i ponudili su nam neverovatne uslove, što bi bio spas - rekao je predsednik.

Vučić je tokom obraćanja ponovio da je ponuda za nuklearnu energiju neverovatna, i da je pozitivno šokiran i cenom i vremenom izgradnje.

- Mislim da ćemo najveći problem tu biti mi. I naša sposobnost da učimo, da budem sasvim otvoren - kazao je on.

Naveo je da je zamolio kinesku stranu da pomognu Srbiji u tome da ide u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta po pitanju veštačke inteligencije, robotike.