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Iako su kartice, mobilna plaćanja i internet bankarstvo postali svakodnevica za veliki deo građana, čekovi u Srbiji i dalje odbijaju da odu u istoriju. Posebno među penzionerima, ovaj način plaćanja ostao je jedan od najčešće korišćenih alata za kupovinu na rate, naročito kada treba premostiti period između dve penzije ili platiti veći račun bez trenutnog opterećenja kućnog budžeta. Zbog toga se svake godine izdaju i koriste milioni čekova, uprkos tome što mnogi smatraju da su odavno prevaziđeni.

Mnogi penzioneri ih koriste gotovo automatski, jer im omogućavaju da unapred planiraju troškove i rasporede plaćanje na više meseci bez potrebe za podizanjem kredita.

Najveća prednost čekova jeste mogućnost odloženog plaćanja bez formalne kreditne procedure. Kada je potrebno kupiti veće količine hrane, kućnu hemiju, ogrev ili neki kućni aparat, čekovi omogućavaju da trošak bude raspoređen na više rata, a za domaćinstva sa ograničenim primanjima to može da predstavlja značajno olakšanje.

Foto: RTV Mag printscreen

Dva lica odloženog plaćanja

Međutim, finansijski stručnjaci upozoravaju da odloženo plaćanje često stvara privid da je nešto jeftinije nego što zapravo jeste. Kada se kupovina razbije na više manjih mesečnih iznosa, trošak deluje bezazlenije, pa ljudi neretko potroše više nego što bi potrošili da plaćaju gotovinom. Upravo zbog toga čekovi mogu da budu korisni, ali i da podstaknu neplaniranu potrošnju.

Posebno je zanimljivo što se čekovi najčešće koriste za svakodnevne potrebe, a ne za luksuzne proizvode. U mnogim prodavnicama oni se i dalje koriste za kupovinu hrane, sredstava za higijenu i osnovnih kućnih potrepština, što pokazuje da za deo građana ček nije način da se živi iznad mogućnosti, već alat za lakšu organizaciju budžeta.

Mnogi smatraju da sa čekovima profitiraju

Sa druge strane, ekonomisti ističu da čekovi ne rešavaju problem niskih prihoda, već samo pomeraju trenutak plaćanja. Ako se prevelik broj rata nagomila tokom nekoliko meseci, deo penzije može unapred biti rezervisan za stare obaveze i tada odloženo plaćanje prestaje da bude olakšanje i postaje dodatno opterećenje za kućne finansije.

Još jedan važan aspekt jeste inflacija i kretanje cena imajući u vidu da u periodima kada cene rastu, pojedini građani smatraju da im čekovi zapravo donose malu prednost, jer robu kupuju po današnjim cenama, a deo iznosa plaćaju kasnije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se takva računica ne može primeniti na sve proizvode i situacije.

Penzioneri na meti prevaranata u Beogradu Foto: Shutterstock

Pred leto kreće pomama za čekovima

Sa približavanjem letnje sezone očekuje se i tradicionalni rast korišćenja čekova, koje veliki broj građana i dalje vidi kao najjednostavniji način da rasporedi troškove pred odlazak na odmor. Svake godine u ovo vreme raste kupovina na odloženo plaćanje, jer pored samog aranžmana treba platiti i niz dodatnih stvari poput kofera, garderobe, kozmetike za more, opreme za plažu i drugih troškova koji prate letovanje.

Posebno su aktivni penzioneri, ali i zaposleni koji žele da sačuvaju deo gotovine za sam boravak na moru. Umesto da odjednom izdvoje veću sumu novca, mnogi se odlučuju da troškove rasporede na više meseci, što im omogućava lakše planiranje budžeta tokom leta.

Turističke agencije već godinama beleže povećano interesovanje za različite modele odloženog plaćanja upravo pred početak glavne sezone. Kako se približavaju polasci u junu, julu i avgustu, sve više građana pokušava da pronađe način da organizuje odmor bez velikog jednokratnog finansijskog opterećenja.

Ilustracija Foto: Uroš Arsić/Mondo

Oprez, čekovi ne menjaju stvarno cenu letovanja

Penzioneri kažu da im se letovanje isplati upravo zbog korišćenja čekova, jer na taj način mogu da rezervišu aranžman po današnjim cenama i izbegnu udar sezonskih poskupljenja koja su sve izraženija iz godine u godinu. Kako cene putovanja, smeštaja i pratećih troškova pred sezonu često rastu, dobar deo starijih putnika veruje da im odloženo plaćanje daje osećaj “zaključane” cene i lakše organizacije budžeta.

Ipak, ekonomisti podsećaju da čekovi ne menjaju stvarnu cenu letovanja, već samo raspoređuju plaćanje, pa ukupni trošak ostaje isti bez obzira na rast cena u međuvremenu. Zbog toga se ističe da je ključ u planiranju i realnom uklapanju troškova u mesečni budžet, a ne u samom načinu plaćanja.

Koliki broj čekova izdaju banke?

Što se tiče broja čekova, važno je da znate da on nije fiksan i da zavisi od banke, visine redovnih primanja (penzije/plate) i kreditne procene klijenta.

Ako neko npr. ima penziju oko 90.000 dinara, u praksi bi u većini banaka mogao da dobije okvirno 20 do 40 čekova u opticaju, a ukupni limit (koliko može da potroši na čekove u jednom periodu) često ide približno do 1–2 prosečne mesečne penzije unapred, ponekad i više ako je klijent potpuno uredan i dugogodišnji korisnik banke.