Slušaj vest

Prema zvaničnim podacima u Srbiji ima nešto više od 1,6 miliona ljudi koji svakog meseca primaju penzije. Zahvaljujući boljem životnom standardu, ali i napretku medicine, životni vek je sve duži što znači da će sve više starijih sugrađana duže primati penziju. Prosečna starost srpskog penzionera je oko 73 godine za muškarce, odnosno 72 godine za žene. Procenjuje se da između 10.000 i 22.000 ljudi godišnje umre pre nego što dođe do starosne granice za penziju, što znači da ne doživi odlazak u penziju. Ova brojka se bazira na statističkm procenama mortaliteta i godine smrti u odnosu na penzioni uzrast.

Dete najmlađi penzioner

Kako su za Biznis Kurir rekli u PIO fondu prema poslednjim obrađenim podacima (za 2024. godinu) muškarci penzije koriste kraće od žena.

- Muškarci u proseku primaju penziju 17, a žene 21 godinu. Prema našim podacima najmlađi korisnik penzije je dete porodični penzioner. Najstariji korisnici penzije se u bazi Fonda vode pod ličnim, a ne pod matičnim brojem, pa ne postoji mogućnost da damo precizan podatak u vezi sa najstarijim korisnikom penzije - rekli su u PIO fondu.

Sa koliko staža odlazimo u penziju starosna penzija muškarci 35/ žene 34

samostalne delatnosti muškarci 33/ žene 29

poljoprivredni penzioneri muškarci 22/ žene 19 *Poljoprivredni penzioneri imaju manje staža zato što su kasnije počeli da uplaćuju doprinose PIO fondu nego što se zaista bave tim poslom

Foto: Shutterstock

Kada se pogleda struktura današnjih penzionera, prema poslednjim zvaničnim podacima PIO fonda može se videti da je najviše onih koji otišli u starosnu penziju, odnosno njih 66,7 odsto od ukupnog broja lica koja dobijaju penzije. Na drugom mestu su oni koji primaju porodične penzije 19, 5 odsto, a na trećem invalidski penzioneri sa 13, 8 odsto. Ako se upredi sa podacima iz 2012. primetno je da je broj invalidskih penzionera značajno manji.

Najviše invalida sa tumorima Iz podataka PIO fonda vidi se i po kom osnovu su zaposleni najviše dobijali invalidske penzije. Poražavajući je podatak da je čak 30 odsto ljudi invalidsku penziju dobilo zato što boluju od tumora, dok je 26, 4 odsto invalidskih penzionera imalo srčane bolesti.

Kada su u pitanju kategorije penzionera u odnosu na nekadašnje zaposlenje najviše je onih koji su starosnu penziju zaradili u raznim firmama i njih je 1. 410.793. Za njima slede penzioneri koji su se bavili samostalnom delatnošću kojih ima 116.783, dok je najmanje poljoprivrednih penzionera i to 129.973.

Gledajući podatke PIO fonda primetno je da je sve više onih koji u penziju odlaze neku godinu ranije. Tako su 2012. muškarci za starosnu penziju radili 36 godina, a žene 30. Taj broj se promenio 2024. kada su muškarci u proseku u penziju odlazili sa 35 godina radnog staža, a žene godinu dana manje. Ovaj trend primetan je i kod penzionera koji su se bavili samostalnim delatnostima s tim što su oni u penziju odlazili sa 33, a žene sa 29 godina radnog staža.

Struktura penzionera starosna penzija 66,7 % porodična penzija 19,5 %

invalidska penzija 13, 8 %

Foto: Thinkstock

Poljoprivredni penzioneri koji imaju i najmanja primanja imali su i najmanje staža, i to muškarci u proseku 22, a žene 19 godina što znači da su penzije počeli da uplaćuju mnogo kasnije nego kad su počeli da se bave svojim poslom. Ali, poljoprivredni penzioneri su najdugovečniji, pa naknadu od PIO fonda primaju do 83 godine života bez obzira na pol.

Prosečna starost odlaska u penziju

Prosečna starost odlaska u penziju je pre dve godine za muškarce bila 64 godina života, a danas je 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Za žene će se ta granica svake godine pomerati za dva meseca kako bi se 2030. izjednačili uslovi za odlazak u penziju muškaraca i žena. U invalidsku penziju i muškarci i žene odlazili su u proseku sa 55 godina života. Privatni preduzetnici u penziju odlaze sa 65 godina, kao i poljoprivrednici, koji su imali značajno manje staža u odnosu na ostale zato što ga nisu uplaćivali od početka radnog veka.