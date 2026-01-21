Slušaj vest

Korisnici austrijske penzije sa prebivalištem u Srbiji obavezni su da i ove godine podnesu "Potvrdu o životu" sa overenim svojeručnim potpisom austrijskom Zavodu za penzijsko osiguranje, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Overavanje ove potvrde je u direkciji i svim filijalama Fonda PIO besplatno a za overu je potrebno doći lično i poneti ličnu kartu.

Nepokretni penzioneri predaju lekarsko uverenje

Ukoliko je penzioner teško pokretan ili nepokretan, može se obratiti ordinirajućem lekaru, kod koga se leči, radi izdavanja lekarskog uverenja kojim se utvrđuje da zbog zdravstvenih problema ne može da dođe lično u fond, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ovo lekarsko uverenje, ne starije od dva dana i to sa potpisom ili faksimilom, pečatom i datumom kao i lični identifikacioni dokument korisnika, može u organizacione jedinice fonda u ime korisnika da donese drugo lice, kako bi uverenje o životu bilo izdato.

Austrija i Srbija su 22. oktobra 2024. godine zaključile bilateralni sporazum o bezbednoj elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog osiguranja, koji će, kako su naveli iz Fonda PIO, pojednostaviti i ubrzati postupak ostvarivanja prava i isplate prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Lična dostava još samo ove godine

Tokom ove godine odvijaće se tehnička i praktična implementacija elektronske razmene podataka pa će zato austrijski penzioneri sa prebivalištem u Srbiji još 2026. godine morati da dostave zvanično overen dokaz o životu, kako bi im se austrijska penzija isplaćivala u Srbiji, a od 2027. godine ovaj podatak će se elektronski razmenjivati i neće biti potrebno da ih korisnici lično dostavljaju.

U Srbiji, prema podacima Fonda PIO, trenutno živi oko 25.000 korisnika austrijskih penzija.